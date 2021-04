Serie C girone C, l’anticipo della 36ª giornata: colpaccio Vibonese, batte la vicecapolista Avellino! [CLASSIFICA]

17 Aprile 2021 19:46

Risultati Serie C, tutti gli aggiornamenti della 36ª giornata del girone meridionale con classifica, marcatori e prossimo turno: il finale di Vibonese-Avellino

Si apre con una sorpresa il 36° turno del girone C di Serie C. Nell’anticipo del sabato, la Vibonese regola al Razza la vicecapolista Avellino. Al gol di Pugliese al 20′ segue il raddoppio di Tumbarello in pieno finale. Di seguito il programma completo con le gare di domani e la classifica aggiornata.

RISULTATI SERIE C GIRONE C 36ª GIORNATA

SABATO 17 APRILE

ore 17.30

Vibonese-Avellino 2-0

DOMENICA 18 APRILE

ore 12:30

Casertana-Juve Stabia

ore 15:00

Bari-Palermo

Foggia-Paganese

Virtus Francavilla-Viterbese

ore 17:30

Catanzaro-Catania

Potenza-Monopoli

Teramo-Bisceglie

ore 20:30

Cavese-Turris

RECUPERI SERIE C GIRONE C

MERCOLEDI’ 21 APRILE

ore 15:00

Giornata 34: Foggia-Monopoli

Giornata 35: Juve Stabia-Catanzaro

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

TERNANA 87 AVELLINO 66 BARI 59 CATANZARO 58 CATANIA 55 JUVE STABIA 52 FOGGIA 47 PALERMO 46 TERAMO 45 CASERTANA 41 MONOPOLI 40 VITERBESE 39 VIRTUS FRANCAVULLA 37 POTENZA 35 TURRIS 35 VIBONESE 35 PAGANESE 27 BISCEGLIE 27 CAVESE 19 TRAPANI (ESCLUSO)