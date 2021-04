Serie C, il Catanzaro sogna i Playoff con i tifosi. Ghirelli: “chiedo al premier Draghi l’apertura degli stadi”

27 Aprile 2021 17:44

Serie C, il Catanzaro potrebbe giocare i Playoff con i tifosi. Il presidente Ghirelli chiede al premier Draghi l’apertura degli stadi per la postseason

Il Catanzaro sogna i Playoff di Serie C con i tifosi presenti allo stadio Nicola Ceravolo. In vista della postseason infatti, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, ha espresso la volontà di chiedere al presidente del Consiglio Mario Draghi una riapertura anticipata degli stadi. A differenza di quanto ci si aspettava inizialmente infatti, la possibilità di vedere gli stadi nuovamente aperti ai tifosi è slittata dal 1° maggio al 1° giugno, periodo nel quale il calcio entro i confini nazionali sarà già concluso. Come si legge nella nota del Consiglio Federale odierno però, il presidente Ghirelli si è detto pronto a parlare direttamente con il premier e il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali.