Serie B, ora quello del Pescara diventa un caso: la Lega convoca Assemblea d’urgenza, ipotesi stop

16 Aprile 2021 10:47

Quello di Pescara ora diventa un caso: convocata Assemblea d’urgenza in Serie B, ipotesi stop

Ora quello del Pescara è diventato un vero e proprio caso. Dopo la comunicazione di ieri dell’Asl della città abruzzese, che impediva alla squadra biancazzurra di disputare le prossime tre partite, inizia ad aleggiare l’ipotesi di un momentaneo stop del campionato cadetto. Di certo, le date previste per disputare playoff e playout dovrebbero essere posticipate. Resta da capire, però, se a fermarsi sarà solo il Pescara – recuperando successivamente i tre match (tra cui quello di Cosenza) – o tutte e venti le partecipanti. Il turno di questo weekend verrà giocato regolarmente, ma le decisioni per la prossima settimana saranno prese in considerazione nell’Assemblea d’urgenza convocata per domani.

“In conformità alle vigenti disposizioni statutarie – si legge sul sito ufficiale della Lega B – l’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B è convocata in via d’urgenza, vista l’incidenza della situazione

epidemiologica sullo svolgimento della competizione, per sabato 17 aprile 2021 alle ore 15,00

in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per Domenica 18 aprile 2021 alle ore 15,00

per discutere e deliberare in merito agli argomenti contenuti nel seguente ORDINE DEL GIORNO

1) Campionato Serie BKT s.s. 2020/2021: valutazioni e determinazioni conseguenti.

L’Assemblea, in conformità all’art. 6.5 dello Statuto, si svolgerà esclusivamente mediante intervento degli aventi diritto in audio e videoconferenza, nel rispetto dei criteri ivi previsti e mediante collegamento alla piattaforma Cisco WebEx alla pagina o indirizzo e numero di riunione che saranno resi noti con separata comunicazione, da intendersi parte integrante della presente. Per la valida partecipazione alla seduta, si ricordano di seguito i requisiti minimi per accedere alla audio e videoconferenza:

– Computer, tablet o telefono dotati di un sistema audio e di videoripresa (videocamera, fotocamera, microfono);

– Connessione stabile”.