Serie B, la Cremonese stoppa l’Empoli ma rimane dietro alla Reggina: la nuova classifica

13 Aprile 2021 19:16

La Cremonese strappa un punto alla capolista Empoli, ma fallisce il sorpasso sulla Reggina. Amaranto ancora a ridosso della zona Playoff: la classifica

Nel pomeriggio odierno si è giocata Cremonese-Empoli, recupero della gara che si sarebbe dovuta giocare nel corso della 31ª giornata di Serie B ma venne rinviata a causa dei tanti casi di Coronavirus presenti nello spogliatoio della capolista. Una gara importante tanto per la vetta del campionato di Serie B, tanto per la lotta ai Playoff, ma che non ha cambiato il quadro della classifica. Cremonese ed Empoli si sono divise un punto a testa, frutto di un 2-2 che porta le firme di Terranova e Ciofani capaci di rispondere alla doppietta di Mancuso. Può sorridere la Reggina: gli amaranto mantengono la 9ª posizione in classifica, in coabitazione con il Brescia, a 3 lunghezze di distacco dal Cittadella che occupa l’ultimo spot utile per i Playoff. La Cremonese, a due giornate dallo scontro diretto contro la Reggina, resta a -1 dai ragazzi di mister Baroni.

RISULTATI SERIE B, 33ª GIORNATA

VENERDI’ 9 APRILE

ore 21:00

Reggiana-Empoli 0-1

SABATO 10 APRILE

ore 14:00

Ascoli-Monza 1-0

Brescia-Pescara 1-1

Cremonese-Pordenone 2-1

Entella-Salernitana 0-3

Lecce-Spal 1-2

ore 16:00

Frosinone-Cittadella 1-1

DOMENICA 11 APRILE

ore 15:00

Reggina-L.R. Vicenza 1-0

ore 19:00

Venezia-Cosenza 3-0

LUNEDI’ 12 APRILE

ore 19:00

Chievo-Pisa 2-0

MARTEDI’ 13 APRILE

Recupero 31ª giornata: Cremonese-Empoli 2-2

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 63 Lecce 58 Salernitana 57 Venezia 53 Monza 52 Spal 50 Chievo 48 Cittadella 47 Brescia 44 Reggina 44 Cremonese 43 Vicenza 41 Pisa 40 Frosinone 40 Pordenone 37 Ascoli 34 Cosenza 32 Reggiana 31 Pescara 28 Entella 22



CLASSIFICA MARCATORI SERIE B

Coda (Lecce) 21 reti Mancuso (Empoli) 17 reti Forte (Venezia) 12 reti Meggiorini (Vicenza) 11 reti Aye (Brescia) 11 reti Tutino (Salernitana) 11 reti Diaw (Pordenone/Monza) 10 reti Valoti (Spal) 10 reti Ciofani (Cremonese) 10 reti Aramu (Venezia) 9 reti Marconi (Pisa) 9 reti La Mantia (Empoli) 8 reti Mancosu (Lecce) 8 reti Bajic (Ascoli) 8 reti

PROSSIMO TURNO SERIE B (34ª GIORNATA)

VENERDI’ 16 APRILE

ore 21:00

Spal-Ascoli

SABATO 17 APRILE

ore 14:00

Empoli-Brescia

L.R. Vicenza-Lecce

Monza-Cremonese

Pescara-Entella

Pisa-Cosenza

Reggina-Reggiana

Salernitana-Venezia

ore 16:00

Cittadella-Chievo

DOMENICA 18 APRILE

ore 18:00

Pordenone-Frosinone