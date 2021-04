Serie B, il Chievo strappa un punto a Empoli: Reggina contenta a metà, i playoff sono a -2 [CLASSIFICA]

27 Aprile 2021 17:53

Serie B, pari con gol tra Empoli e Chievo: per la Reggina i playoff sono a -2. Il programma completo e la nuova classifica

Reggina contenta a metà. Gli amaranto hanno guardato con attenzione, da spettatori interessati, al recupero di Serie B tra Empoli e Chievo. Finisce 2-2: alla capolista non basta il doppio Mancuso, i veneti di Aglietti non mollano e riprendono gli avversari per ben due volte, prima con De Luca e poi con Margiotta. Toscani che hanno chiuso anche in 10 per via dell’espulsione nel finale di Romagnoli. Con questo risultato, i gialloblu salgono a 49 punti, due in sull’ottava in classifica, la Reggina appunto, che si trova a 47. Nell’altra sfida, 1-1 che non serve a nessuno tra Pescara ed Entella. Tutte le partite sono state recuperate e tutte le squadre si trovano con le stesse partite alle spalle, pronte ad affrontare il rush finale delle ultime quattro gare in dieci giorni, dall’1 al 10 maggio. Di seguito programma dei recuperi, nuova classifica, marcatori e prossimo turno.

RECUPERI SERIE B

MARTEDI’ 27 APRILE

ore 14:00

Giornata 34: Pescara-Entella 1-1

ore 16:00

Giornata 32: Empoli-Chievo 2-2

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 67 Lecce 61 Salernitana 60 Monza 55 Venezia 53 Cittadella 50 Spal 50 Chievo 49 Reggina 47 Brescia 44 Pisa 44 Cremonese 43 Vicenza 41 Pordenone 41 Frosinone 40 Ascoli 37 Cosenza 32 Reggiana 31 Pescara 29 Entella 23



CLASSIFICA MARCATORI SERIE B

Coda (Lecce) 21 reti Mancuso (Empoli) 19 reti Forte (Venezia) 12 reti Meggiorini (Vicenza) 11 reti Aye (Brescia) 11 reti Tutino (Salernitana) 11 reti Valoti (Spal) 11 reti Marconi (Pisa) 11 reti Diaw (Pordenone/Monza) 10 reti Ciofani (Cremonese) 10 reti Ciurria (Pordenone) 9 reti Aramu (Venezia) 9 reti Bajic (Ascoli) 9 reti

PROSSIMO TURNO SERIE B (35ª GIORNATA)

SABATO 1 MAGGIO

ore 14:00

Ascoli-Empoli

Brescia-Spal

Cosenza-Pescara

Cremonese-Reggina

Entella-L.R. Vicenza

Frosinone-Pisa

Lecce-Cittadella

Reggiana-Pordenone

Salernitana-Monza

Venezia-Chievo