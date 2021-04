Serie B, ufficiale: il campionato si ferma subito! Ad aprile non si gioca più: le nuove date delle ultime quattro partite

18 Aprile 2021 17:52

Il campionato di Serie B si ferma per 12 giorni: questa la decisione della Lega dopo l’Assemblea odierna, si riprende l’1 maggio

E’ arrivata la decisione della Lega Serie B dopo l’Assemblea di Lega odierna e susseguente al caso Pescara. Ad aprile non si gioca più in cadetteria! Salta il turno infrasettimanale e anche quello del 25 aprile, si riprende l’1 maggio con il tour de force finale (quattro partite in 10 giorni!). Slittano anche playoff e playout. Qui di seguito il comunicato ufficiale con tutte le date, come reso noto dal sito ufficiale della Reggina.

A seguito di delibera assembleare odierna, a parziale modifica ed integrazione del C.U. LNPB n. 1 del 9 settembre 2020 (“Date Campionato Serie BKT 2020/2021”), del C.U. LNPB n. 3 del 10 settembre 2020 (“Calendario Serie BKT 2020/2021”) e del C.U. LNPB n. 204 del 7 aprile u.s. (“Programma gare 15a e 16a giornata di ritorno”) e di ogni altra determinazione precedente, si comunicano qui di seguito le nuove date della 16a, 17a, 18a e 19a giornata di ritorno del Campionato Serie BKT 2020/2021, nonché delle eventuali gare di playoff e playout. 16a giornata di ritorno sabato 01.05.2021 anziché martedì 20.04.2021

17a giornata di ritorno martedì 04.05.2021 anziché sabato 24.04.2021

18a giornata di ritorno venerdì 07.05.2021 anziché sabato 01.05.2021

19a giornata di ritorno lunedì 10.05.2021 anziché venerdì 07.05.2021 In conformità alle previsioni regolamentari interne, le partite della 18a e 19a giornata di ritorno si giocheranno in contemporanea, salvo poter comunque essere disputate in più blocchi, nel caso non si rendesse necessaria, ai fini della classifica, la contestualità di tutte le gare. PLAY OFF Playoff per l’ammissione al Campionato di Serie A Turno preliminare (gara “secca”) Giovedì 13 maggio 2021 (5a – 8a e 6a – 7a) Semifinali (andata) Lunedì 17 maggio 2021 (5a/8a – 4a e 6a/7a – 3a) Semifinali (ritorno) Giovedì 20 maggio 2021 (3a – 6a/7a e 4a – 5a/8a) Finali

Domenica 23 maggio 2021 (andata)

Giovedì 27 maggio 2021 (ritorno) PLAYOUT Playout per la permanenza nel Campionato di Serie B Sabato 15 maggio 2021 (andata) (17a – 16a)

Venerdì 21 maggio 2021 (ritorno) (16a – 17a)

Gli orari delle ultime quattro partite, oltre a quelli di playoff e playout, verranno ovviamente resi noti successivamente. Tra le note a margine del comunicato della Lega Serie B si specifica che “Il programma potrebbe comunque essere oggetto di ulteriori modifiche e/o variazioni successive”.

Questo, nel dettaglio, il nuovo calendario della Reggina:

1 maggio: Cremonese-Reggina

4 maggio: Reggina-Ascoli

7 maggio: Lecce-Reggina

10 maggio: Reggina-Frosinone