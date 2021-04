Serie B, gli arbitri della 34ª giornata: per Reggina-Reggiana c’è l’esperto Mariani, che ritorna al Granillo dopo qualche mese

15 Aprile 2021 15:54

Gli arbitri, gli assistenti e IV ufficiali delle partite della 34ª giornata di Serie B: per Reggina-Reggiana c’è l’esperto Mariani

Maurizio Mariani ritorna al Granillo a distanza di qualche mese. Sarà lui ad arbitrare il match di sabato tra Reggina e Reggiana. L’esperto direttore di gara, che vanta più di 100 presenze in Serie A, ha infatti già diretto gli amaranto in questa stagione, in occasione del vittorioso match di fine dicembre contro la Cremonese con gol di Folorunsho. Pisa-Cosenza affidata invece ad Abisso. Di seguito l’elenco completo di arbitri, assistenti e IV ufficiali delle partite della 34ª giornata di Serie B.

SPAL – ASCOLI Venerdì 16/04 h. 21.00

GIACOMELLI

MONDIN – MASTRODONATO

IV: AMABILE

EMPOLI – BRESCIA Sabato 17/04 h. 14.00

AYROLDI

MELI – MASSARA

IV: CAMPLONE

LR VICENZA – LECCE Sabato 17/04 h. 14.00

GIUA

LOMBARDO – DI GIOIA

IV: ROS

MONZA – CREMONESE Sabato 17/04 h. 14.00

SERRA

DI IORIO – CIPRESSA

IV: ROBILOTTA

PESCARA – V. ENTELLA Sabato 17/04 h. 14.00

GARIGLIO

MARCHI – MACADDINO

IV: PEZZUTO

PISA – COSENZA Sabato 17/04 h. 14.00

ABISSO

CALIARI – GROSSI

IV: VOLPI

REGGINA – REGGIANA Sabato 17/04 h. 14.00

MARIANI

FIORE – MOKHTAR

IV: MARCHETTI

SALERNITANA – VENEZIA Sabato 17/04 h. 14.00

FOURNEAU

PERETTI – IMPERIALE

IV: MIELE

CITTADELLA – CHIEVO Sabato 17/04 h. 16.00

IRRATI

RASPOLLINI – MIELE

IV: MARCENARO

PORDENONE – FROSINONE Sabato 17/04 h. 18.00

MAGGIONI

DE MEO – LANOTTE

IV: ILLUZZI