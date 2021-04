Serie B, gli arbitri della 32ª giornata: c’è Dionisi per Cittadella-Reggina, due i precedenti con gli amaranto

4 Aprile 2021 15:46

Resi noti arbitri, assistenti e IV ufficiali delle gare della 32ª giornata di Serie B: per Cittadella Reggina c’è il classe ’88 Federico Dionisi

Sono stati resi noti arbitri, assistenti e IV ufficiali delle partite della 32ª giornata di Serie B. Per Cittadella-Reggina c’è Federico Dionisi di L’Aquila, classe ’88. Dal 2018 in cadetteria, ha arbitrato gli amaranto due volte in passato, solo in Lega Pro. In occasione di Barletta-Reggina 2-2 del 2015 e per Lecce-Reggina del 2016 (1-0). Per Cosenza-Cremonese c’è Pezzuto. Di seguito l’elenco completo.

ASCOLI – LR VICENZA h. 15.00

MASSIMI

COSTANZO – LIBERTI

IV: MARINI

CITTADELLA – REGGINA h. 15.00

DIONISI

TARDINO – VILLA

IV: SANTORO

COSENZA – CREMONESE h. 15.00

PEZZUTO

PAGNOTTA – YOSHIKAWA

IV: ROBILOTTA

EMPOLI – CHIEVO h. 15.00

ORSATO

GIALLATINI – PRETI

IV: ROS

MONZA – PESCARA h. 15.00

AMABILE

DEI GIUDICI – AFFATATO

IV: GARIGLIO

PISA – LECCE h. 15.00

MARINELLI

BERCIGLI – NUZZI

IV: PRONTERA

PORDENONE – V. ENTELLA h. 12.30

MERAVIGLIA

LO CICERO – LOMBARDO

IV: ILLUZZI

REGGIANA – BRESCIA h. 17.00

RAPUANO

RUGGIERI – MACADDINO

IV: MAGGIONI

SALERNITANA – FROSINONE h. 21.00

AYROLDI

MASSARA – MORO

IV: MARCHETTI

SPAL – VENEZIA h. 19.00

AURELIANO

MARGANI – LANOTTE

IV: VOLPI