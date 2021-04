Serie B, l’anticipo della 34ª giornata: l’Ascoli fa il colpaccio, sbanca Ferrara e inguaia il Cosenza. Domani la Reggina può accorciare sulla Spal

16 Aprile 2021 23:01

L’anticipo della 34ª giornata di Serie B finisce a sorpresa: l’Ascoli fa il colpaccio a Ferrara e inguaia Cosenza e Spal, buone notizie per la Reggina

L’Ascoli fa il colpaccio. E stravolge tante cose tra zona playoff e playout. L’anticipo della 34ª giornata di Serie B termina a sorpresa: la squadra di Sottil si rilancia in ottica salvezza e vince in rimonta a Ferrara. Al Mazza, dopo il vantaggio della Spal con Valoti, Sabiri e Bajic ribaltano tutto e regalano tre punti vitali agli ospiti. Inguaiato il Cosenza, che va a -5 in attesa della gara domani a Pisa. Per la Reggina, invece, è una potenziale buona notizia: con questa sconfitta, infatti, la Spal rimane a 50 e rischia di essere “risucchiata”; in caso di successo domani contro la Reggiana, gli amaranto andrebbero a -3. Di seguito il programma completo con il turno del weekend e la classifica.

RISULTATI SERIE B 34ª GIORNATA

VENERDI’ 16 APRILE

ore 21:00

Spal-Ascoli 1-2

SABATO 17 APRILE

ore 14:00

Empoli-Brescia

L.R. Vicenza-Lecce

Monza-Cremonese

Pescara-Entella

Pisa-Cosenza

Reggina-Reggiana

Salernitana-Venezia

ore 16:00

Cittadella-Chievo

DOMENICA 18 APRILE

ore 18:00

Pordenone-Frosinone

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 62 Lecce 58 Salernitana 57 Venezia 53 Monza 52 Spal 50 Chievo 48 Cittadella 47 Brescia 44 Reggina 44 Cremonese 43 Vicenza 41 Pisa 40 Frosinone 40 Pordenone 37 Ascoli 37 Cosenza 32 Reggiana 31 Pescara 28 Entella 22



CLASSIFICA MARCATORI SERIE B

Coda (Lecce) 21 reti Mancuso (Empoli) 17 reti Forte (Venezia) 12 reti Meggiorini (Vicenza) 11 reti Aye (Brescia) 11 reti Tutino (Salernitana) 11 reti Valoti (Spal) 11 reti Diaw (Pordenone/Monza) 10 reti Ciofani (Cremonese) 10 reti Aramu (Venezia) 9 reti Marconi (Pisa) 9 reti Bajic (Ascoli) 9 reti La Mantia (Empoli) 8 reti Mancosu (Lecce) 8 reti

PROSSIMO TURNO SERIE B (35ª GIORNATA)

MARTEDI’ 20 APRILE

ore 16:05

Salernitana-Monza

ore 17:00

Ascoli-Empoli

Frosinone-Pisa

ore 19:00

Brescia-Spal

CremoneseReggina

Entella-L.R. Vicenza

Lecce-Cittadella

Reggiana-Pordenone

Venezia-Chievo

POSTICIPATA

Cosenza-Pescara