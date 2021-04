Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 34ª giornata: dove seguire le partite in diretta [INFO e DETTAGLI]

30 Aprile 2021 12:02

Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 34ª giornata del massimo campionato italiano: dove seguire la diretta delle partite

Serie A, Sky o Dazn? Ritorna la domanda che ogni weekend si pongono gli appassionati del massimo campionato italiano alla ricerca della propria squadra fra i palinsesti tv. Il programma della 34ª giornata di Serie A si apre nel pomeriggio di sabato 1° maggio con Verona-Spezia, alla quale fa seguito il testacoda Crotone-Inter, importante tanto per le flebili speranze di salvezza dei calabresi quanto per avvicinare ancor di più lo scudetto per i nerazzurri. La sera il Milan proverà a restare in corsa per la Champions League contro il Benevento del grande ex Pippo Inzaghi. Lazio-Genoa apre la giornata di domenica all’ora di pranzo. Nel pomeriggio il Napoli impegnato contro il Cagliari in una sfida che mette in palio punti importanti per la zona Europa e per evitare la retrocessione. Scontro con ambizioni europee fra Sassuolo-Atalanta: Conference League o Europa League per gli emiliani, Champions League per i bergamaschi attualmente secondi in classifica. Più tardi tocca alla Juventus impegnata a Udinese per restare stabilmente fra le prime 4, mentre la sera la Roma, ospite della Sampdoria, dovrà reagire al netto 6-2 subito dal Manchester United in Europa League. Il posticipo del lunedì fra Torino e Parma, importante spareggio salvezza, chiude il programma di giornata.

PROGRAMMA SERIE A 34ª GIORNATA

SABATO 1 MAGGIO

15:00

Verona-Spezia (SKY)

18:00

Crotone-Inter (SKY)

20:45

Milan-Benevento (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

DOMENICA 2 MAGGIO

12:30

Lazio-Genoa (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

15:00

Bologna-Fiorentina (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

Napoli-Cagliari (SKY)

Sassuolo-Atalanta (SKY)

18:00

Udinese-Juventus (SKY)

20:45

Sampdoria-Roma (SKY)

LUNEDI’ 3 MAGGIO

Ore 20:45

Torino-Parma (SKY)