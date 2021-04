Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 33ª giornata: dove seguire le partite in diretta [INFO e DETTAGLI]

23 Aprile 2021 10:42

Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 33ª giornata del massimo campionato italiano: dove seguire la diretta delle partite

Serie A, Sky o Dazn? Ritorna la domanda che ogni weekend si pongono gli appassionati del massimo campionato italiano alla ricerca della propria squadra fra i palinsesti tv. Il programma della 33ª giornata inizia sabato 24 aprile con il derby ligure fra Genoa e Spezia, importante per allontanarsi dalla zona calda. A proposito di zona calda, Parma-Crotone rischia di essere l’ultima chance di entrambe per restare attaccate alla categoria. Sassuolo-Sampdoria nel saturday night.

Domenica a pranzo il Benevento cerca punti importanti contro l’Udinese. Nel pomeriggio Fiorentina-Juventus, rivalità storica del nostro calcio, promette scintille, mentre l’Inter impegnata contro il Verona proverà ad avvicinare ancor di più lo scudetto. Alle 18:00 il Cagliari proverà a dare seguito al successo ottenuto contro l’Udinese per tirarsi fuori dalla zona retrocessione, mentre la sera l’Atalanta affronterà il Bologna con la prospettiva di agguantare il secondo posto. Lunedì Torino-Napoli ha una doppia valenza: il Toro ha necessità di chiamarsi fuori al più presto dalle zone calde, mentre i partenopei non vogliono fermare la loro volata Champions League. A proposito di coppe: la sfida fra Lazio e Milan, che chiuderà il programma della 33ª giornata, rischia di essere decisiva per le ambizioni di entrambe.

Programma Serie A 33ª giornata

SABATO 24 APRILE

Ore 15:00

Genoa-Spezia

Ore 18:00

Parma-Crotone

Ore 20:45

Sassuolo-Sampdoria

DOMENICA 25 APRILE

Ore 12:30

Benevento-Udinese

Ore 15:00

Fiorentina-Juventus

Inter-Verona

Ore 18:00

Cagliari-Roma

Ore 20:45

Atalanta-Bologna

LUNEDI’ 26 APRILE

Ore 18:30

Torino-Napoli

Ore 20:45

Lazio-Milan