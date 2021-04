Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 32ª giornata: dove seguire le partite in diretta [INFO e DETTAGLI]

20 Aprile 2021 12:22

Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 32ª giornata del massimo campionato italiano: dove seguire la diretta delle partite

Serie A, Sky o Dazn? Ritorna la domanda che ogni weekend si pongono gli appassionati del massimo campionato italiano alla ricerca della propria squadra fra i palinsesti tv. La 32ª giornata di Serie A si svolge eccezionalmente in mezzo alla settimana. Si parte questa sera con l’anticipo Verona-Fiorentina. Nel pomeriggio di domani tocca al Milan, prima squadra che ha aderito alla Superlega, impegnato a San Siro contro il Sassuolo. Listone di partite la serata con in campo le altre due ‘dissidenti’, la Juventus che ospita il Parma e l’Inter in trasferta sul campo dello Spezia. Importanti anche le sfide Crotone-Sampdoria, Genoa-Benevento, Udinese-Cagliari che mettono in palio punti fondamentali per lotta salvezza. Giovedì ultime due gare, due big match imperdibili: Roma-Atalanta e Napoli-Lazio.

Programma Serie A 32ª giornata Serie A:

MARTEDI’ 20 APRILE 2021

Ore 20:45

Verona-Fiorentina

MERCOLEDI’ 21 APRILE 2021

Ore 18:30

Milan-Sasuolo

Ore 20:45

Bologna-Torino

Crotone-Sampdoria

Genoa-Benevento

Juventus-Parma

Spezia-Inter

Udinese-Cagliari

GIOVEDI’ 22 APRILE 2021

Ore 18:30

Roma-Atalanta

Ore 20:45

Napoli-Lazio