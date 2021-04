Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 30ª giornata: dove seguire le partite in diretta [INFO e DETTAGLI]

9 Aprile 2021 12:23

Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 30ª giornata del massimo campionato italiano: dove seguire la diretta delle partite

Serie A, Sky o Dazn? Ritorna la domanda che ogni weekend si pongono gli appassionati del massimo campionato italiano alla ricerca della propria squadra fra i palinsesti tv. Passata la 3 giorni europea, il calcio ritorna fra i confini nazionali con la 30ª giornata di Serie A che inizia con le canoniche 3 gare del sabato: apre il programma Spezia-Crotone, autentico spareggio salvezza nel quale i calabresi non possono sbagliare; più tardi il Milan cerca punti importanti per blindare la zona Champions in quel di Parma, mentre in serata Udinese-Torino mette in palio punti importanti per staccare la zona retrocessione.

Domenica si riparte con il lunch match fra Inter e Cagliari, con i nerazzurri intenzionati a proseguire la propria marcia verso la certezza matematica del titolo. Nel pomeriggio tris di gare con un focus importante in zona Champions League: la Juventus ospita il Genoa, il Napoli fa visita alla Sampdoria mentre la Lazio gioca a Verona. Alle 18:00 la Roma, in fiducia dopo il successo sull’Ajax di giovedì, se la vedrà contro il Bologna. Fiorentina-Atalanta chiude il programma domenicale, mentre Benevento-Sassuolo di lunedì sarà l’ultimo match della giornata.

Programma 30ª giornata Serie A:

SABATO 10 APRILE

Ore 15:00

Spezia-Crotone (SKY)

Ore 18:00

Parma-Milan (SKY)

Ore 20:45

Udinese-Torino (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

DOMENICA 11 APRILE

Ore 12:30

Inter-Cagliari (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

Ore 15:00

Juventus-Genoa (SKY)

Sampdoria-Napoli (SKY)

Verona-Lazio (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

Ore 18:00

Roma-Bologna (SKY)

Ore 20:45

Fiorentina-Atalanta (SKY)

LUNEDI’ 12 APRILE

Benevento-Sassuolo (SKY)