Serie A, lo scudetto ormai è dell’Inter: manca solo la matematica. Scatto Champions per la Juventus: in 6 lottano per 3 posti

7 Aprile 2021 21:06

Serie A, l’Inter batte il Sassuolo e mette le mani sullo scudetto. La Juventus supera il Napoli e si rilancia: 6 squadre per 3 posti in zona Champions

Finalmente la classifica della Serie A è quasi completa. In attesa della gara tra Lazio e Torino, i recuperi delle gare Inter-Sassuolo e Juventus Napoli, posticipate entrambe per Covid, hanno dato un nuovo quadro delle situazioni di vertice del massimo campionato italiano. La ‘LuLa’ lancia l’Inter sempre più su: Lukaku e Lautaro siglano i gol decisivi nel 2-1 contro il Sassuolo (di Traore il gol ospite) che alimenta ancor di più il sogno scudetto. Affinchè si possa parlare di realtà manca ormai solo la certezza matematica: il +11 sul Milan, salvo cataclismi, è un ottimo bottino che può far pensare già ai festeggiamenti.

Vince 2-1 anche la Juventus, trascinata dal solito Cristiano Ronaldo e dal ritrovato Paulo Dybala, possibile arma in più nel finale di stagione. Il Napoli si aggrappa al solito Insigne che, con il rigore finale rende meno amaro il risultato. Nonostante l’andatura zoppicante in stagione e qualche incertezza dovuta all’insperienza di Pirlo, i bianconeri sono al terzo posto. La lotta per la zona Champions si fa più appassionante che mai: dal Milan (60 punti) che sembra a corto di benzina, alla Roma (51 punti) che cerca di restare aggrappata disperatamente al trenino europeo, ci sono ben 6 squadre raccolte in 9 punti. L’Atalanta sembra la più costante, Napoli e Lazio sognano la rimonta. Sarà un finale di stagione bollente!

Classifica Serie A

INTER 71 MILAN 60 JUVENTUS 59 ATALANTA 58 NAPOLI 56

LAZIO 52 ROMA 51 VERONA 41 SASSUOLO 40 SAMPDORIA 36 BOLOGNA 34 UDINESE 33 GENOA 32 FIORENTINA 30 BENEVENTO 30 SPEZIA 29 TORINO 24 CAGLIARI 22 PARMA 20 CROTONE 15

Classifica marcatori Serie A: