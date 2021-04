Serie A di Goalball a Rende, la soddisfazione del sindaco Manna: “A maggio inaugureremo il Palazzetto dello sport in occasione della Coppa Italia. I ragazzi dell’Unione ciechi esempio di tenacia per la nostra città”

13 Aprile 2021 11:13

A Rende il 17 e 18 aprile la serie A di goalball per l’Olympia, il sindaco Manna: “A maggio inaugureremo il Palazzetto dello sport in occasione della Coppa Italia. I ragazzi dell’Unione ciechi esempio di tenacia per la nostra città”

“Saranno giornate dedicate allo sport, sarà una straordinaria esperienza di autonomia e di relazione all’insegna dell’inclusività”: così il sindaco di Rende Marcello Manna in merito alla terza e quarta giornata di serie A di Goalball che si disputeranno il 17 e 18 aprile al palazzetto dello sport di Quattromiglia.

A scendere in campo per la città dell’oltre Campagnano la Polisportiva Olympia: “una squadra che seguiamo sin dagli esordi e che rappresenta motivo d’orgoglio e tenacia per tutta la nostra comunità” ha affermato Giovanni Gagliardi, consigliere di maggioranza con delega allo sport.

“L‘associazione sportiva riconosciuta dal CIP per lo svolgimento di attività sportive Paraolimpiche rivolta a ragazzi ciechi e ipovedenti è nata nel 2018, grazie al costante impegno dei nostri atleti, ci ha permesso di raggiungere in sole due stagioni la Serie A di Goalball e la finale di Coppa Italia di Torball”, ha affermato Giovanni Bilotti, dirigente delle attività politiche dell’A.S.D. Olympia.

Sarà proprio in occasione della finale di Coppa Italia che: “inaugureremo il Palazzetto dello sport. Questo non può che rappresentare un’opportunità in vista della candidatura di Rende a Citta dello Sport nel 2023. Confido che le istituzioni colgano tutte questa enorme occasione per la nostra città”, ha dichiarato il primo cittadino.

Le gare si svolgeranno nel rispetto delle norme antivirus: “siamo stati selezionati dalla FISPIC (Federazione Italiana Sport Paraolimpici per Ipovedenti e Ciechi), oltre ad essere le manifestazioni riconosciute come agonistiche dal Coni. Dispiace che non ci possa seguire il nostro pubblico, ma, ne siamo certi, ci sosterranno comunque attraverso la diretta streaming dell’evento”, ha proseguito Bilotti.

“Vogliamo e lavoriamo insieme per una città senza barriere architettoniche, dove qualsiasi disabilità sia vista come ricchezza e non impedimento. Sosteniamo dunque i ragazzi della Olympia che ci dimostrano ogni giorno come la volontà non conosca ostacoli”, ha concluso il primo cittadino.