Serie A, maratona Champions: la Lazio Corre(a), il Milan boccheggia. Sprint Napoli sul podio [CLASSIFICA]

26 Aprile 2021 22:44

Serie A, la Lazio torna prepotentemente in corsa per la Champions battendo 3-0 un Milan in debito d’ossigeno. Il Napoli vola al 3° posto: la classifica

La maratona per la zona Champions League entra nel vivo. A 5 giornate dal termine ci sono 5 squadre raccolte nello spazio di 7 punti, ma per la prima volta da inizio stagione, il Milan risulta fuori dalle prime 4. Serata horror per i rossoneri impegnati all’Olimpico contro la Lazio, travolti da un netto 3-0 firmato da Correa (doppietta) e Immobile. I ragazzi di Pioli, orfani di Ibrahimovic, sembrano in debito d’ossigeno nella volata finale per la zona Europa nella quale ritorna prepotentemente la Lazio a -5 dal quarto posto, ma con una gara da recuperare. Quarto posto detenuto in coabitazione da ben tre squadre a quota 66. Il Milan è quella messa peggio a causa degli scontri diretti, poi c’è la Juventus (attualmente 4ª) e in terza posizione troviamo un Napoli in forma smagliante. I ragazzi di Gattuso superano senza patemi il Torino per 0-2 e salgono sul podio virtuale del campionato. Sarà un rush finale aperto ad ogni risultato!

RISULTATI SERIE A 33ª GIORNATA:

SABATO 24 APRILE

Ore 15:00

Genoa-Spezia 2-0 (62′ Scamacca; 86′ Shomurodov)

Ore 18:00

Parma-Crotone 3-4 (14’ Magallan; 29’ Hernani; 42’+68′ rig. Simy; 45’+1 Ounas; 49′ Gervinho; 54′ Mihaila)

Ore 20:45

Sassuolo-Sampdoria 1-0 (69′ Berardi)

DOMENICA 25 APRILE

Ore 12:30

Benevento-Udinese 2-4 (4′ Molina; 31′ Arslan; 34′ Viola; 49′ Stryger Larsen; 73′ Braaf; 83′ Lapadula)

Ore 15:00

Fiorentina-Juventus 1-1 (29′ rig. Vlahovic; 46′ Morata)

Inter-Verona 1-0 (76′ Darmian)

Ore 18:00

Cagliari-Roma 3-2 (4′ Lykogiannis; 27′ Perez; 57′ Marin; 64′ Joao Pedro; 69′ Fazio)

Ore 20:45

Atalanta-Bologna 5-0 (22′ Malinovski; rig. 44′ Muriel; 57′ Freuler; 59′ Zapata; 73′ Miranchuk)

LUNEDI’ 26 APRILE

Ore 18:30

Torino-Napoli 0-2 (11′ Bakayoko; 13′ Osimhen)

Ore 20:45

Lazio-Milan 3-0 (2′; 51′ Correa; Immobile)

Classifica Serie A

INTER 79 ATALANTA 68 NAPOLI 66 JUVENTUS 66 MILAN 66 LAZIO 61 ROMA 55 SASSUOLO 52 SAMPDORIA 42 VERONA 41 UDINESE 39 BOLOGNA 38 GENOA 36 FIORENTINA 34 SPEZIA 33 TORINO 31 CAGLIARI 31 BENEVENTO 31

PARMA 20 CROTONE 18

