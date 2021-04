Scilla: 232 anni fa nasceva il pittore Karl Ludwing Frommel che nel 1840 disegnò il bel paese

30 Aprile 2021 10:32

Scilla: 232 anni fa nasceva il pittore ed incisore tedesco Karl Ludwing Frommel che nel 1840 disegnò il bel paese in una stampa dal forte impatto emozionale

Karl Ludwig Frommel nacque a Birkenfeld il 29 aprile del 1789 dal paesaggista e architetto Wilhelm e da Sophia Magdalena Schneider. Nel 1805 iniziò gli studi di pittura e calcografia presso la scuola di Karlsruhe, dove insegnavano il maestro Philipp Jakob Becker e il calcografo di corte Christian Haldenwang. Nel 1809 fu incaricato dall’imperatrice Giuseppina di Beauharnais di realizzare un ciclo di dodici acquerelli raffiguranti paesaggi a Parigi. Nel 1813 intraprese un viaggio in Italia ed in particolare a Roma dove rimase per quattro anni frequentando i “Nazareni”, un gruppo di pittori romantici tedeschi molto attivi in quel periodo nella città eterna. Successivamente insieme agli architetti Friedrich Von Gärtner e Joseph Daniel Ohlmüller visitò la Calabria e la Sicilia. Venne nominato professore a Karlsruhe, dove fondò la “Società dell’arte e dell’industria”. Nel 1824 visitò Londra per presentare la tecnica dell’incisione di acciaio elaborata con Henry Winkles, chiamata “siderografia”. Nel 1840 il suo atelier specializzato si occupò dell’opera “Pittoreskes Italien” con molte pagine dedicate ad Ercolano, Pompe e Scilla. Infatti l’incisione su acciaio di “Scilla” dove in primo piano viene disegnata una barca a vela che si trova in balia dei forti marosi che la direzionano lungo gli scogli e i faraglioni. Il castello “Ruffo” è delineato con maggiori proporzioni mentre sulla destra si coglie il profilo delle montagne a strapiombo. L’immagine ha un grandissimo impatto emozionale anche perché l’atmosfera è resa ancora più grave dal cielo carico di nubi e dai barili che galleggiano sulle onde. A Karlsruhe dal 1830 al 1858 egli fu direttore di una galleria. Karl Ludwig Frommel morì a Ispringen il 6 febbraio del 1863.

Enrico Pescatore

