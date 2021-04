8 Aprile 2021 14:40

Sant’Angelo di Brolo, chiusura al transito della S.P.A. 267 “Soccorso-San Carlo diramazione S. Gregorio”

La III Direzione “Viabilità Metropolitana” della Città Metropolitana di Messina ha disposto la chiusura al transito per lavori di consolidamento del piano viabile della strada provinciale agricola 267 “Soccorso-San Carlo diramazione S. Gregorio”, ricadente nel Comune di Sant’Angelo di Brolo. L’interdizione è stata emanata per garantire la sicurezza a persone e cose nel corso dei lavori in atto per il consolidamento del piano viabile Il provvedimento avrà effetto fino al 12 aprile 2021. Si suggerisce come percorso alternativo la strada provinciale 140.