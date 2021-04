Sanità in Calabria, Sainato (FI): “grave assenza di Longo davanti alle commissioni consiliari”

7 Aprile 2021 16:30

Sanità in Calabria, Sainato (FI): “il Commissario ad acta Guido Longo ha ritenuto di ignorare il Consiglio Regionale della Calabria e di non presentarsi, senza una plausibile motivazione, dinanzi ai rappresentanti eletti dei cittadini”

“Questa mattina ho partecipato alle riunioni delle Commissioni del Consiglio Regionale Salute e antindrangheta. Avremmo dovuto approfondire tante tematiche relative all’erogazione dei servizi sanitari in Calabria, allo stato di attuazione degli interventi di edilizia sanitaria e alla campagna vaccinale anti Covid-19″. Così il Consigliere Regionale, Raffaele Sainato. “Purtroppo, gran parte delle domande che avremmo voluto porre, a nome di tutti i calabresi, sono rimaste senza possibilità di risposta. Il Commissario ad acta Guido Longo ha ritenuto di ignorare il Consiglio Regionale della Calabria e di non presentarsi, senza una plausibile motivazione, dinanzi ai rappresentanti eletti dei cittadini. Pur apprezzando la presenza del DG Fortunato Varone e dell’ing. Pasquale Gidaro, l’assenza del Commissario Longo è un fatto grave, che stigmatizzo con determinazione. Un vero e proprio sgarbo istituzionale nei confronti della massima assemblea legislativa e rappresentativa della nostra Regione. I calabresi pretendono risposte da chi è stato incaricato di gestire la sanità, un servizio fondamentale per la vita di ciascuno e per la società. Siamo stanchi di essere ignorati e trattati da colonia, che non merita nemmeno la dignità di essere ascoltata. Ora basta. Da chi si è presentato sotto le insegne della legalità, i calabresi vogliono trasparenza e una interlocuzione chiara e costante. I calabresi devono sapere che la Regione Calabria, in materia di sanità e campagna vaccinale, è spogliata di ogni competenza, che sono in capo alla struttura commissariale, guidata oggi da Guido Longo. Il Governo del Paese intervenga e ponga fine a questo stato di grave indifferenza e approssimazione”, conclude la nota.