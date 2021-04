Sanità in Calabria, Spirlì: “le aziende hanno soldi ma non assumono”

21 Aprile 2021 13:06

Sanità in Calabria, le parole del presidente della Regione Nino Spirlì

“La Regione Calabria ha dato palate di milioni per fare le assunzioni, le Asp e le aziende ospedaliere non stanno assumendo“. Lo ha detto il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di un suo sopralluogo a Villa Bianca di Catanzaro. “I soldi – ha sostenuto Spirli’ – ci sono, ci sono milioni nelle casse delle Asp e delle aziende ospedaliere. Devono dirci perche’ non stanno assumendo medici, infermieri, Oss, tecnici, voglio sapere perche’, perche’ i soldi li hanno avuti. Quindi, tutto quello che bisognava fare e’ stato fatto. Carte alla mano. Adesso voglio sapere perche’. Per quanto mi riguarda – ha concluso il presidente ff della Giunta – siamo arrivati al punto di saturazione, voglio sapere cosa sta accadendo visto che ci sono i soldi e ci sono le strutture“.