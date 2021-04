Sanità in Calabria, il Governo nomina i due sub commissari: Pellicanò e Ametta affiancheranno Guido Longo

1 Aprile 2021 15:41

Ecco i due nuovi sub commissari alla Sanità in Calabria: la nomina è stata effettuata su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco

E’ giunta ieri sera finalmente la nomina dei due sub commissari alla Sanità che affiancheranno il prefetto Guido Longo per l’attuazione del vigente piano di rientro dai disservizi nella Regione Calabria. Come annunciato da una nota di Palazzo Chigi, si tratta di Angelo Pellicanò e Michele Ametta, scelti su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco. Angelo Pellicanò, 70 anni, ha svolto il ruolo di commissario straordinario dell’azienda ospedaliera Garibaldi di Catania, mentre Michele Ametta, 65 anni, è direttore amministrativo dell’azienda ospedaliera universitaria degli Ospedali Riuniti di Foggia.