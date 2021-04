Salvini: “La Lega vuole sviluppo, sicurezza e velocità per la Calabria. Basta con chi dice solo No!”

12 Aprile 2021 17:51

Calabria, le parole del leader della Lega Matteo Salvini in risposta al no di Legambiente alla Tav Salerno-Reggio Calabria

“La Lega vuole sviluppo, sicurezza, velocità e lavoro per la Calabria, con strade e ferrovie moderne e sicure. Basta con chi dice solo No!”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, dopo il No di Legambiente alla Tav Salerno-Reggio Calabria.