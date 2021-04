S.Agata Militello: denunciato 60enne per omessa custodia di armi. Sottoposti a sequestro fucili, carabine e pistole

12 Aprile 2021 11:31

S.Agata Militello (Messina): la Polizia di Stato denuncia per omessa custodia di armi un 60enne. Sottoposti a sequestro fucili, carabine e pistole.

Verifiche di corretta detenzione sono state espletate a S.Agata Militello nei confronti di un sessantenne, detentore di armi e munizioni regolarmente denunciate. I poliziotti del locale commissariato accertavano, durante il sopralluogo, che l’uomo deteneva nella stanza da letto, senza alcun sistema di sicurezza, 2 carabine ed 1 fucile a pompa. Deteneva, inoltre, in un armadio blindato non fissato al muro e aperto, quindi accessibile a chiunque, 2 pistole ed altri 2 fucili; ed ancora, sul pavimento di una stanza 130 cartucce, senza alcun accorgimento di sicurezza, all’interno di un involucro di plastica. Alla luce di quanto accertato, il sessantenne veniva denunciato per omessa custodia e nei suoi confronti veniva eseguito il sequestro di tutte le armi.