Roma: Tinagli, ‘Calenda ha capacità per fare il sindaco ma creiamo alleanza con primarie’**

2 Aprile 2021 13:11

Roma, 2 apr (Adnkronos) – “Credo che Carlo Calenda abbia l’energia, la capacità il metodo per poter affrontare una sfida del genere, è chiaro che dobbiamo trovare le modalità per creare una alleanza che consenta questo tipo di percorso. Le primarie, coma ha ribadito Letta, possono essere uno strumento valido e possono essere utili”. Lo ha detto Irene Tinagli, a ‘Linkiesta talks’, parlando delle elezioni per il sindaco di Roma.

“Non seguo in prima persona” il dossier Roma, ha spiegato la vice segretaria vicaria del Pd, “lo segue direttamente il segretario. Spero che si possa trovare una soluzione. Roma è una città particolare, ha un significato politico importante ed è una città che merita un riscatto”.