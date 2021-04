Rizziconi: ripresi i lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico della Scuola Primaria di Drosi

19 Aprile 2021 12:26

“Dopo un lungo e complesso iter, necessario a superare le problematiche tecniche-burocratiche, sono finalmente ripresi i lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico della Scuola Primaria di Drosi. Un risultato molto importante e sofferto poiché, oltre alle complesse procedure di reperimento fondi, progettazione, gara d’appalto, affidamento e consegna lavori, il Comune di Rizziconi si è dovuto far carico di ulteriori problematiche e criticità (emerse in corso d’opera) dovute ad errori del passato e la cui soluzione, purtroppo, ha determinato un temporaneo stop dei lavori”. E’ quanto scrive in una nota l’Assessore ai lavori pubblici del Comune di Rizziconi, Avv. Marco Fusà. “Ebbene, grazie al lavoro costante e sinergico dell’Amministrazione Comunale e dell’ufficio tecnico comunale, oggi sono ripartiti i lavori che presto porteranno alla definitiva restituzione di un edificio scolastico moderno e sicuro a tutti i bambini di Drosi. Nel frattempo procedono regolarmente i lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico della Scuola Primaria di Spina e di riqualificazione e ammodernamento della Villetta Comunale di via Lepre. In dirittura d’arrivo l’inizio dei lavori per la messa in sicurezza di largo Lo Petto e fosso Canciano (Drosi)”, conclude la nota.