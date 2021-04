Risultati Serie A 33ª giornata, l’Inter vede lo scudetto: manita Atalanta e sorpasso Champions [CLASSIFICA]

25 Aprile 2021 22:38

Risultati Serie A 33 giornata, l’Inter batte il Verona e vede lo scudetto, l’Atalanta sfrutta il pari della Juventus e sale al 2° posto in classifica

La 33ª giornata di Serie A regala una pioggia di gol e tante emozioni. L’Inter torna al successo dopo 2 pareggi consecutivi, seppur soffrendo contro il Verona. I nerazzurri ringraziano Darmian e un episodio dubbio sul gol annulato a Faraoni e salgono a +11 sull’Atalanta riducendo il gap dalla vittoria matematica dello scudetto. Al secondo posto, come detto, sale proprio l’Atalanta: in attesa della gara del Milan impegnato nel big match contro la Lazio di domani sera, i bergamaschi travolgono 5-0 il Bologna e salgono al secondo posto. Resta indietro la Juventus che si ferma sull’1-1 in una gara opaca contro la Fiorentina.

In coda il Crotone resta attaccato con le unghie e con i denti alla Serie A grazie al successo per 3-4 sul Parma, rinviando almeno di una giornata la condanna matematica alla Serie B. Nei guai il Benevento che viene sconfitto 2-4 dall’Udinese e viene scavalcato dal Cagliari che batte la Roma 3-1 e si tira fuori dalla zona retrocessione. A 5 gare dal termine è ancora tutto in ballo, sarà un finale di stagione tutto da vivere!

RISULTATI SERIE A 33ª GIORNATA:

SABATO 24 APRILE

Ore 15:00

Genoa-Spezia 2-0 (62′ Scamacca; 86′ Shomurodov)

Ore 18:00

Parma-Crotone 3-4 (14’ Magallan; 29’ Hernani; 42’+68′ rig. Simy; 45’+1 Ounas; 49′ Gervinho; 54′ Mihaila)

Ore 20:45

Sassuolo-Sampdoria 1-0 (69′ Berardi)

DOMENICA 25 APRILE

Ore 12:30

Benevento-Udinese 2-4 (4′ Molina; 31′ Arslan; 34′ Viola; 49′ Stryger Larsen; 73′ Braaf; 83′ Lapadula)

Ore 15:00

Fiorentina-Juventus 1-1 (29′ rig. Vlahovic; 46′ Morata)

Inter-Verona 1-0 (76′ Darmian)

Ore 18:00

Cagliari-Roma 3-2 (4′ Lykogiannis; 27′ Perez; 57′ Marin; 64′ Joao Pedro; 69′ Fazio)

Ore 20:45

Atalanta-Bologna 5-0 (22′ Malinovski; rig. 44′ Muriel; 57′ Freuler; 59′ Zapata; 73′ Miranchuk)

LUNEDI’ 26 APRILE

Ore 18:30

Torino-Napoli

Ore 20:45

Lazio-Milan

Classifica Serie A

INTER 79 ATALANTA 68 MILAN 66 JUVENTUS 66 NAPOLI 63 LAZIO 58 ROMA 55 SASSUOLO 52 SAMPDORIA 42 VERONA 41 UDINESE 39 BOLOGNA 38 GENOA 36 FIORENTINA 34 SPEZIA 33 TORINO 31 CAGLIARI 31 BENEVENTO 31

PARMA 20 CROTONE 18

Classifica marcatori Serie A: