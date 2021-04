Risultati Serie A 31ª giornata, Inter fermata dal Napoli: ok Milan, l’Atalanta batte e sorpassa la Juventus [CLASSIFICA]

18 Aprile 2021 22:45

Risultati Serie A 31ª giornata, l’Inter fermata 1-1 dal Napoli ma saldamente in vetta alla classifica: ok Milan, l’Atalanta batte e sorpassa la Juventus

Mancano solo 7 gare al termine della stagione 2020/2021 della Serie A. I risultati della 31ª giornata iniziano a delineare con maggiore chiarezza quello che sarà un rush finale infuocato, tutto da gustare. In vetta resta saldamente al comando l’Inter, nonostante l’1-1 maturato in casa contro il Napoli. Vittoria per il Milan che grazie all’autogol di Scamacca supera 2-1 il Genoa e blinda il secondo posto in classifica. In terza posizione sale l’Atalanta che batte e sorpassa la Juvenuts. Sorti diverse per le romane: la Lazio supera 5-3 il Benevento e sale a 4 punti dalla zona Champions League con una gara da giocare; la Roma perde 3-1 contro il Torino e rischia di abbandonare il treno per l’Europa. In coda il Cagliari batte il Parma in un rocambolesco 4-3 e rilancia le sue ambizioni in ottica salvezza, sempre ultimo il Crotone battuto dall’Udinese.

Risultati Serie A 31ª giornata:



SABATO 17 APRILE

Ore 15:00

Crotone-Udinese 1-2 (41′, 74′ De Paul; 68′ rig. Simy)

Sampdoria-Verona 3-1 (13′ Lazovic; 46′ Jankto; 73′ rig. Gabbiadini; 82′ Thorsby)



Ore 18:00

Sassuolo-Fiorentina 3-1 (31′ Bonaventura; rig. 59′, rig. 62′ Berardi; 75′ Maxime Lopez)

Ore 20:45

Cagliari-Parma 4-3 (5′ Pezzella; 31′ Kucka; 39′ Pavoletti; 59′ Man; 66′ Marin; 90’+1 Pereiro; 90’+4 Cerri)

DOMENICA 18 APRILE

Ore 12:30

Milan-Genoa 2-1 (13′ Rebic; 37′ Destro, 68′ aut. Scamacca)

Ore 15:00

Atalanta-Juventus 1-0 (87′ Malinovski)

Bologna-Spezia 4-1 (12′ rig. Orsolini; 18′ Barrow; 34′ Ismajli; 54′, 60′ Svamberg)

Lazio-Benevento 5-3 (10′ aut. Depaoli; 20′ Immobile, 36′ Correa, 45′ Sau; 48′ aut. Montipò; 62′ Viola; 85′ Glik; 90’+6 Immobile)

Ore 18:00

Torino-Roma 3-1 (3′ Mayoral; 57′ Sanabria; 71′ Zaza)

Ore 20:45

Napoli-Inter 1-1 (36′ aut. Handanovic; 55′ Eriksen)

Classifica Serie A

INTER 74 MILAN 66 ATALANTA 64 JUVENTUS 62 NAPOLI 60

LAZIO 58 ROMA 54 SASSUOLO 46 VERONA 41 SAMPDORIA 39 BOLOGNA 37 UDINESE 36 GENOA 32 SPEZIA 32 TORINO 30 FIORENTINA 30 BENEVENTO 30 CAGLIARI 25 PARMA 20 CROTONE 15

Classifica marcatori Serie A: