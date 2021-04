Serie A, scatto Champions del Napoli: pirotecnico 5-2 alla Lazio. L’Atalanta stecca, il Milan trema! [CLASSIFICA]

22 Aprile 2021 22:48

La lotta per la Champions League in Serie A si fa più accesa che mai: vince il Napoli, l’Atalanta pareggia e fallisce il sorpasso sul Milan

Lotta Champions più accesa che mai a 6 giornate dal termine della Serie A. Il Milan si fa rimontare dal Sassuolo e spreca una ghiotta occasione di allungare sulle inseguitrici, visti gli scontri diretti di giornata, che invece rosicchiano punti importanti e fiutano la possibilità del sorpasso già dal prossimo turno in cui i rossoneri giocheranno contro la Lazio. A proposito dei biancocelesti: dopo 5 vittorie consecutive arriva una netta sconfitta. Immobile e compagni si inchinano al ‘Diego Armando Maradona’ contro un Napoli formato Champions. Valanga di gol nel pirotecnico 5-2 nel quale l’attacco dei partenopei si esalta con Insigne che firma una doppietta, seguito da Politano, Mertens e Osimhen. Le reti di Immobile e Milinkovic-Savic rendono meno amaro il passivo.

Napoli che va a -2 da Juventus e Atalanta. I bianconeri hanno superato agilmente il Parma per 3-1, portandosi a -1 dal Milan, stessa lunghezza di distacco dell’Atalanta che in serata ha fallito il sorpasso sui rossoneri venendo fermata all’Olimpico dalla Roma per 1-1. Giallorossi che, con 10 punti di distacco dal 4° posto e una semifinale di Europa League da giocare contro il Manchester, difficilmente potranno rientrare in corsa per la Champions League. Una corsa, quella per l’Europa, che resta comunque avvincente con 5 squadre raccolte nello spazio di 8 punti.

Risultati Serie A 32ª giornata:

MARTEDI’ 20 APRILE

Ore 20:45

Verona-Fiorentina 1-2 (45’+2 Vlahovic, 65′ Caceres, Salcedo 72′)

MERCOLEDI’ 21 APRILE

Ore 18:30

Milan-Sassuolo 1-2 (30′ Calhanoglu, 76′ e 83′ Raspadori)

Ore 20:45

Bologna-Torino 1-1 (25′ Barrow, 58′ Mandragora)

Crotone-Sampdoria 0-1 (53′ Quagliarella)

Genoa-Benevento 2-2 (5′ Viola, 11′ e 21′ Pandev, 15′ Lapadula)

Juventus-Parma 3-1 (25′ Brugman, 43′ Alex Sandro, 47′ Alex Sandro, 68′ De Ligt)

Spezia-Inter 1-1 (12′ Farias, 39′ Perisic)

Udinese-Cagliari 0-1 (55′ Joao Pedro)

GIOVEDI’ 22 APRILE

Ore 18:30

Roma-Atalanta 1-1 (26’ Malinovski, 75’ Cristante)

Ore 20:45

Napoli-Lazio 5-2 (7’ rig. E 54’ Insigne, 12’ Politano, 65’ Mertens, 69’ Immobile, 73’ Milinkovic-Savic, 79′ Osimhen)

Classifica Serie A

INTER 76 MILAN 66 ATALANTA 65 JUVENTUS 65 NAPOLI 63 LAZIO 58 ROMA 55 SASSUOLO 49 SAMPDORIA 42 VERONA 41 BOLOGNA 38 UDINESE 36 FIORENTINA 33 GENOA 33 SPEZIA 33 TORINO 31 BENEVENTO 31 CAGLIARI 28 PARMA 20 CROTONE 15

Classifica marcatori Serie A:Cristiano Ronaldo (Juventus) 25 reti