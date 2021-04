Serie D girone I, i recuperi: l’Fc Messina passeggia a Roccella, San Luca scatenato. La nuova classifica

25 Aprile 2021 17:02

Domenica di Serie D a metà: oggi infatti si sono disputati i recuperi del girone I, i risultati e la nuova classifica

La Serie D oggi riposa, ma il weekend è stato utile per la disputa di alcuni recuperi. Ben due nel girone I, che ha visto impegnate due squadre reggine e l’Fc Messina. Proprio i ragazzi di Costantino hanno vinto agilmente a domicilio in casa del fanalino di coda Roccella: Lodi, Arena e Bevis i marcatori. Così i giallorossi scavalcano la Gelbison al secondo posto e vanno a -4 dalla capolista Acr. Nell’altra sfida, San Luca scatenato contro il Dattilo: i ragazzi di Cozza vincono 5-2 e ora sono al quinto posto solitario. Di seguito il programma completo con i recuperi da giocare in settimana, la nuova classifica e il prossimo turno.

DOMENICA 25 APRILE

ore 15:00

Giornata 17: Roccella-FC Messina 0-3

Giornata 22: San Luca-Dattilo 3-2

DOMENICA 2 MAGGIO

ore 15:00

Giornata 24: Licata-Acireale

MERCOLEDI’ 5 MAGGIO

Giornata 25: San Luca-Licata

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

ACR MESSINA 59 FC MESSINA 55 GELBISON 53 ACIREALE 44 SAN LUCA 41 BIANCAVILLA 38 ROTONDA 38 DATTILO 36 SANTA MARIA 33 LICATA 32 TROINA 31 PATERNO’ 31 CASTROVILLARI 30 CITTANOVESE 30 SANT’AGATA 28 RENDE 27 MARINA DI RAGUSA 23 ROCCELLA 15

PROSSIMO TURNO SERIE D GIRONE I (28ª GIORNATA)

DOMENICA 9 MAGGIO