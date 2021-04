Risultati Serie D girone I, 26ª giornata: l’Acr Messina vince e prova a scappare, Fc bloccato dalla Cittanovese. La nuova classifica

14 Aprile 2021 17:02

Risultati Serie D, tutti gli aggiornamenti della 26ª giornata del girone I: il programma completo con la classifica aggiornata e il prossimo turno

L’Acr Messina vince l’ennesima partita e prova la fuga. Anche nel turno infrasettimanale (26ª giornata) del girone I di Serie D, la capolista ottiene i tre punti e allunga sulla seconda, che non è più l’Fc. I ragazzi di Costantino vengono infatti fermati a Cittanova dai reggini sullo 0-0, così ne approfitta la Gelbison per scavalcarli dopo il colpaccio ad Acireale. In basso, sconfitta interna per il Sant’Agata contro il Paternò (0-1), mentre il Roccella viene beffato a Ragusa: stop per 3-2 dopo aver rimontato due gol. Il San Luca perde a Rende per 3-1. Di seguito il programma completo del turno con tutti i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

RISULTATI SERIE D GIRONE I 26ª GIORNATA

MERCOLEDI’ 14 APRILE

ore 14:30

ACR Messina-Dattilo 2-1

Acireale-Gelbison Cilento 0-1

Biancavilla-Castrovillari 1-0

Cittanovese-FC Messina 0-0

Marina di Ragusa-Roccella 3-2

Rende-San Luca 3-1

S. Agata-Paternò 0-1

Troina-Santa Maria Cilento 1-1

POSTICIPATA

Licata-Rotonda

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

ACR MESSINA 56 GELBISON 50 FC MESSINA 49 ACIREALE 44 BIANCAVILLA 38 ROTONDA 38 SAN LUCA 35 DATTILO 33 SANTA MARIA 33 LICATA 32 TROINA 31 PATERNO’ 31 CITTANOVESE 30 SANT’AGATA 27 CASTROVILLARI 27 RENDE 27 MARINA DI RAGUSA 23 ROCCELLA 14

PROSSIMO TURNO SERIE D GIRONE I (27ª GIORNATA)

DOMENICA 18 APRILE

ore 15:00

Castrovillari-Marina di Ragusa

Dattilo-Rende

FC Messina-Biancavilla

Gelbison Cilento-Cittanovese

Paternò-ACR Messina

Roccella-S. Agata

Rotonda-Acireale

San Luca-Troina

Santa Maria Cilento-Licata