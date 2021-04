Risultati Serie D girone I, 24ª giornata: l’Acr Messina travolge il Roccella e vola, solo pari per l’Fc. La nuova classifica

1 Aprile 2021 17:08

Risultati Serie D, tutti gli aggiornamenti della 24ª giornata del girone I: il programma completo con la classifica aggiornata e il prossimo turno

Manita facile facile e primo posto consolidato. La copertina della 24ª giornata del girone I di Serie D, di scena in infrasettimanale, se lo prende ancora una volta la capolista Acr Messina, che nel testa coda interno contro il Roccella vince 5-1 non senza qualche brivido iniziale. Serve infatti l’inaspettato vantaggio ospite per scuotere i giallorossi, che nella ripresa si scatenano con Addessi, Foggia (doppietta), Cretella e Bollino. E’ una vittoria importante per gli uomini di Novelli in ottica classifica, visto anche lo stop della Gelbison a Biancavilla e il sorprendente pari dell’Fc Messina a Marina di Ragusa: 3-3 il risultato finale, con Piccioni che con una doppietta finale regala un pari che sembrava insperato. Tris Città di Sant’Agata in chiave salvezza contro il Castrovillari, mentre la Cittanovese pareggia in casa e il San Luca cade a Santa Maria. Di seguito il programma con risultati, nuova classifica e prossimo turno. Si torna in campo tra due domeniche dopo la pausa a Pasqua.

RISULTATI SERIE D GIRONE I 24ª GIORNATA

GIOVEDI’ 1 APRILE

ore 15:00

ACR Messina-Roccella 5-1

Biancavilla-Gelbison Cilento 2-1

Cittanovese-Rotonda 1-1

Marina di Ragusa-FC Messina 3-3

Rende-Paternò 0-0

S. Agata-Castrovillari 2-1

Santa Maria Cilento-San Luca 3-2

Troina-Dattilo 4-0

POSTICIPATA

Licata-Acireale

RECUPERI SERIE D GIRONE I

MERCOLEDI’ 7 APRILE

ore 15:00

Giornata 15: Castrovillari-Roccella

Giornata 15: San Luca-Cittanovese

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

ACR MESSINA 50 FC MESSINA 45 GELBISON 44 ACIREALE 41 ROTONDA 37 BIANCAVILLA 34 DATTILO 32 LICATA 32 SAN LUCA 32 SANTA MARIA 31 CITTANOVESE 29 PATERNO’ 28 SANT’AGATA 27 TROINA 27 CASTROVILLARI 24 RENDE 21 MARINA DI RAGUSA 20 ROCCELLA 14

PROSSIMO TURNO SERIE D GIRONE I (25ª GIORNATA)

DOMENICA 11 APRILE

ore 15:00

Acireale-Cittanovese

Castrovillari-ACR Messina

Dattilo-Santa Maria Cilento

FC Messina-S. Agata

Gelbison Cilento-Marina di Ragusa

Paternò-Troina

Roccella-Rende

Rotonda-Biancavilla

San Luca-Licata