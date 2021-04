Risultati Serie C, 35ª giornata: cinquina del Catania, l’Avellino blinda il secondo posto. Classifica aggiornata e prossimo turno

11 Aprile 2021 17:20

Risultati Serie C, tutti gli aggiornamenti della 35ª giornata del girone meridionale con classifica, marcatori e prossimo turno

Sorpresa nella gara delle 12.30, il fanalino di coda Cavese batte un Teramo in piena zona playoffi. Ne approfitta il Monopoli per accorciare in classifica, importante la vittoria sulla Paganese. Successi anche per Catania e Ternana. Di seguito la classifica aggiornata, i risultati, i marcatori e il prossimo turno.

RISULTATI SERIE C GIRONE C 35ª GIORNATA

SABATO 10 APRILE

ore 15:00

Palermo-Vibonese 0-0

ore 17:30

Avellino-Bari 1-0

DOMENICA 11 APRILE

ore 12:30

Cavese-Teramo 1-0

ore 15:00

Catania-Potenza 5-2

Juve Stabia-Catanzaro posticipata

Monopoli-Paganese 3-1

Turris-Ternana 0-1

ore 17:30

Bisceglie-Virtus Francavilla

LUNEDI’ 12 APRILE

ore 21:00

Viterbese-Casertana

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

TERNANA 87 AVELLINO 66 BARI 59 CATANZARO 58 CATANIA 55 JUVE STABIA 52 FOGGIA 47 TERAMO 45 PALERMO 43 CASERTANA 41 MONOPOLI 40 VIRTUS FRANCAVULLA 37 VITERBESE 36 POTENZA 35 TURRIS 35 VIBONESE 32 PAGANESE 27 BISCEGLIE 24 CAVESE 19 TRAPANI (ESCLUSO)