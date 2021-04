Risultati Serie C girone C, 34ª giornata: la Ternana distrugge l’Avellino e va in B, Vibonese out in casa contro il Bari. La nuova classifica

3 Aprile 2021 16:56

Risultati Serie C, tutti gli aggiornamenti della 34ª giornata del girone meridionale con classifica, marcatori e prossimo turno

Un risultato eloquente, schiacciante, evidente, che certifica una volta di più un qualcosa che comunque già si sapeva: la Ternana ha stravinto il girone C di Serie C. E’ ufficiale la Serie B per i neroverdi di Lucarelli, che distruggono letteralmente l’Avellino con un 4-1 netto. Sorride il Bari, che sbanca Vibo e accorcia. Bene le due siciliane: vittoria esterna del Palermo a Caserta, successo di misura del Catania contro la Viterbese. Di seguito il programma completo con risultati, classifica aggiornata, marcatori e prossimo turno.

RISULTATI SERIE C GIRONE C 34ª GIORNATA

SABATO 3 APRILE

ore 13:00

Casertana-Palermo 2-3

ore 15:00

Catania-Viterbese 1-0

Potenza-Juve Stabia 0-2

Teramo-Turris 2-1

Ternana-Avellino 4-1

Vibonese-Bari 0-1

Virtus Francavilla-Cavese 1-0

ore 17:30

Catanzaro-Bisceglie

MERCOLEDI’ 7 APRILE

ore 15:00

Giornata 28: Ternana-Cavese

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

TERNANA 81 AVELLINO 63 BARI 59 CATANZARO 55 JUVE STABIA 52 CATANIA 52 FOGGIA 47 TERAMO 45 PALERMO 42 CASERTANA 41 VIRTUS FRANCAVILLA 37 VITERBESE 36 POTENZA 35 TURRIS 35 MONOPOLI 34 VIBONESE 31 PAGANESE 27 BISCEGLIE 24 CAVESE 16 TRAPANI (ESCLUSO)