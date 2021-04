Risultati e classifica Serie B girone D 5ª giornata fase a orologio: Pallacanestro Viola ko, in coda vince solo Pozzuoli

18 Aprile 2021 21:36

Risultati e classifica Serie B girone D 5ª giornata fase a orologio: Pallacanestro Viola ko a Cassino, in coda vince solo Pozzuoli su Catanzaro

La 5ª giornata della fase a orologio del campionato di Serie B di basket vede la Pallacanestro Viola prepararsi ai Playout. La formazione calabrese, sconfitta a Cassino, scivola in 13ª posizione alle spalle di Pozzuoli che è l’unica fra le inseguitrici a vincere: i campani battono la Mastria Catanzaro e salgono a quota 12. Davanti Molfetta perde a Formia, entrambe ancorate a 16 punti con solo 3 gare da giocare. In fondo alla classifica Avellino perde in casa contro Bisceglie, mentre Monopoli si inchina alla forza della capolista Rieti che resta in coabitazione con Taranto, vincitrice sul campo di Salerno.

Risultati Serie B girone D 5ª giornata fase a orologio:

Geko PSA Sant’Antimo-Tecnoswitch Ruvo di Puglia (Rinviata)

BPC Virtus Cassino-Pallacanestro Viola Reggio Calabria 81-76

LUISS Roma-Frata Nardò 59-84

Virtus Pozzuoli-Mastria Sport Academy Catanzaro 83-80

Meta Formia-Pall. Pavimaro Molfetta 76-68

Virtus Arechi Salerno-CJ Basket Taranto 69-81

Scandone Avellino-Alpha Pharma Bisceglie 64-69

Real Sebastiani Rieti-EPC Action Now Monopoli 75-58

Classifica Serie B girone D 5ª giornata fase a orologio: