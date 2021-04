Risultati Serie B, 33ª giornata: colpacci Spal ed Ascoli, Brescia stoppato dal Pescara. La nuova classifica

10 Aprile 2021 16:05

Risultati Serie B, tutti gli aggiornamenti della 33ª giornata del campionato cadetto e la nuova classifica dopo le gare disputate

Non sono mancate le sorprese, come spesso accade in questa categoria, nella 33ª giornata di Serie B. Il colpo più importante è senza dubbio quello della Spal, che si rilancia in classifica con la vittoria di Lecce ed evita la fuga dei giallorossi. Per il Monza è ormai crisi: ennesimo risultato negativo della corazzata brianzola contro un avversario alla portata. Ad Ascoli vincono i ragazzi di Sottil, che scavalcano il Cosenza (in campo domani a Venezia) e avvicinano il 15° posto occupato dal Pordenone, sconfitto in rimonta a Cremona. Non riesce l’aggancio playoff al lanciatissimo Brescia, che in casa non va oltre l’1-1 contro il Pescara. Ne approfitta la Salernitana, che vince facile a Chiavari e accorcia sul secondo posto. Di seguito il programma completo con i risultati di oggi, la nuova graduatoria e la classifica marcatori aggiornata.

RISULTATI SERIE B, 33ª GIORNATA

VENERDI’ 9 APRILE

ore 21:00

Reggiana-Empoli 0-1

SABATO 10 APRILE

ore 14:00

Ascoli-Monza 1-0

Brescia-Pescara 1-1

Cremonese-Pordenone 2-1

Entella-Salernitana 0-3

Lecce-Spal 1-2

ore 16:00

Frosinone-Cittadella

DOMENICA 11 APRILE

ore 15:00

Reggina-L.R. Vicenza

ore 19:00

Venezia-Cosenza

LUNEDI’ 12 APRILE

ore 19:00

Chievo-Pisa

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 62 Lecce 58 Salernitana 57 Monza 52 Venezia 50 Spal 50 Cittadella 46 Chievo 45 Brescia 44 Cremonese 42 Vicenza 41 Reggina 41 Pisa 40 Frosinone 39 Pordenone 37 Ascoli 34 Cosenza 32 Reggiana 31 Pescara 27 Entella 22



CLASSIFICA MARCATORI SERIE B

Coda (Lecce) 21 reti Mancuso (Empoli) 15 reti Forte (Venezia) 12 reti Meggiorini (Vicenza) 11 reti Aye (Brescia) 11 reti Tutino (Salernitana) 11 reti Diaw (Pordenone/Monza) 10 reti Valoti (Spal) 10 reti Ciofani (Cremonese) 9 reti Aramu (Venezia) 9 reti Marconi (Pisa) 9 reti La Mantia (Empoli) 8 reti Mancosu (Lecce) 8 reti Bajic (Ascoli) 8 reti

PROSSIMO TURNO SERIE B (34ª GIORNATA)

VENERDI’ 16 APRILE

ore 21:00

Spal-Ascoli

SABATO 17 APRILE

ore 14:00

Empoli-Brescia

L.R. Vicenza-Lecce

Monza-Cremonese

Pescara-Entella

Pisa-Cosenza

Reggina-Reggiana

Salernitana-Venezia

ore 16:00

Cittadella-Chievo

DOMENICA 18 APRILE

ore 18:00

Pordenone-Frosinone