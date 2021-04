Risultati Serie A, 32ª giornata: il Crotone perde ancora, per la B manca solo la matematica. Juve ok, stecca il Milan, pari Inter. La nuova classifica

21 Aprile 2021 22:48

Risultati Serie A, tutti gli aggiornamenti dal massimo campionato italiano dopo la 32ª giornata: programma completo con classifica aggiornata e marcatori

Non mancano le sorprese in questo turno infrasettimanale di Serie A, quello relativo alla 32ª giornata. In attesa dei due big match di domani, la zona Champions rimane incandescente. Il Milan, infatti, cade male nel finale a San Siro contro il Sassuolo e si fa avvicinare dalla Juve, vittoriosa contro il Parma. L’Inter fa solo 1-1 a La Spezia, ma poco male, dietro non corrono. In coda, ennesima sconfitta per il Crotone, che perde allo Scida contro la Sampdoria. Per la Serie B manca solo la matematica, che potrebbe arrivare nel weekend. Di seguito il programma completo con i risultati finali, la classifica aggiornata e la marcatori.

Risultati Serie A 32ª giornata:

MARTEDI’ 20 APRILE

Ore 20:45

Verona-Fiorentina 1-2 (45’+2 Vlahovic, 65′ Caceres, Salcedo 72′)

MERCOLEDI’ 21 APRILE

Ore 18:30

Milan-Sassuolo 1-2 (30′ Calhanoglu, 76′ e 83′ Raspadori)

Ore 20:45

Bologna-Torino 1-1 (25′ Barrow, 58′ Mandragora)

Crotone-Sampdoria 0-1 (53′ Quagliarella)

Genoa-Benevento 2-2 (5′ Viola, 11′ Pandev, 15′ Lapadula, 21′ Pandev)

Juventus-Parma 3-1 (25′ Brugman, 43′ Alex Sandro, 47′ Alex Sandro, 68′ De Ligt)

Spezia-Inter 1-1 (12′ Farias, 39′ Perisic)

Udinese-Cagliari 0-1 (55′ Joao Pedro)

GIOVEDI’ 22 APRILE

Ore 18:30

Roma-Atalanta

Ore 20:45

Napoli-Lazio

Classifica Serie A

INTER 76 MILAN 66 JUVENTUS 65 ATALANTA 64 NAPOLI 60

LAZIO 58 ROMA 54 SASSUOLO 49 SAMPDORIA 42 VERONA 41 BOLOGNA 38 UDINESE 36 FIORENTINA 33 GENOA 33 SPEZIA 33 TORINO 31 BENEVENTO 31 CAGLIARI 28 PARMA 20 CROTONE 15

Classifica marcatori Serie A: