Risultati e classifica 7ª giornata fase a orologio Serie B: Pallacanestro Viola ko e Playout, Catanzaro rischia grosso

25 Aprile 2021 21:34

La Pallacanestro Viola perde a Salerno e affronterà i Playout. Spettro retrocessione per Catanzaro: risultati e classifica dopo la 7ª giornata della fase a orologio di Serie B

Settima e penultima giornata della fase a orologio di Serie B passata agli archivi. La situazione in coda e più calda che mai. La Pallacanestro Viola è stata sconfitta nettamente a Salerno e dovrà passare dai Playout per ottenere la tanto agognata salvezza: l’ultima giornata sarà fondamentale per blindare il fatto campo e giocare in casa la maggioranza delle gare della postseason. I neroarancio si sono fatti scavalcare nuovamente da Pozzuoli che, dopo il ko del PalaCalafiore ha sconfitto Molfetta salendo a quota 14 punti. Giornata amara per Catanzaro che perde contro la LUISS e si ritrova ultima in classifica. Sconfitta anche per Monopoli ko a Cassino. Ne approfitta la Scandone Avellino del reggino Valerio Costa che batte Nardò al Pala Del Mauro e si sgancia dall’ultima posizione con ancora una gara da recuperare.

Risultati 7ª giornata fase a orologio Serie B girone D:

Real Sebastiani Rieti-Tecnoswitch Ruvo di Puglia (Rinviata)

Meta Formia-Alpha Pharma Bisceglie 96-93

BPC Virtus Cassino-EPC Action Now Monopoli 96-76

Virtus Pozzuoli-Pall. Pavimaro Molfetta 76-68

Virtus Arechi Salerno-Pallacanestro Viola Reggio Calabria 78-68

LUISS Roma-Mastria Sport Academy Catanzaro 84-69

Geko PSA Sant’Antimo-CJ Basket Taranto 84-83

Scandone Avellino-Frata Nardò 87-79

Classifica Serie B girone D (Giocate, Vinte, Perse):

1. Real Sebastiani Rieti 36 (G20, V18, P2) *

2. CJ Basket Taranto 36 (G21, V18, P3)

3. Frata Nardò 32 (G20, V16, P4)

4. BPC Virtus Cassino 24 (G21, V12, P9)

5. Virtus Arechi Salerno 24 (G21, V12, P9)

6. Tecnoswitch Ruvo di Puglia 22 (G18, V11, P7) ***

7. LUISS Roma 20 (G19, V10, P9) **

8. Geko PSA Sant’Antimo 20 (G20, V10, P10) *

9. Alpha Pharma Bisceglie 20 (G20, V10, P10) *

10. Meta Formia 18 (G21, V9, P12)

11. Pall. Pavimaro Molfetta 16 (G21, V8, P13)

12. Virtus Pozzuoli 14 (G21, V7, P14)

13. Pallacanestro Viola Reggio Calabria 12 (G21, V6, P15)

14. Scandone Avellino 10 (G20, V8, P12 / Penalizzata di 6 punti) *

15. EPC Action Now Monopoli 8 (G20, V4, P16) *

16. Mastria Sport Academy Catanzaro 8 (G21, V4, P17)

* 1 gara da recuperare

** 2 gare da recuperare

*** 3 gare da recuperare