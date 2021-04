Risultati Champions League, il quadro delle semifinali: PSG-City derby degli sceicchi, il Real Madrid affronta il Chelsea

14 Aprile 2021 23:01

Risultati Champions League, le semifinali: derby fra sceicchi in PSG-Manchester City, il Real Madrid trova il Chelsea sulla sua strada

Si conclude così la due giorni di grande, grandissimo spettacolo della Champions League con le 8 squadre migliori d’Europa in campo nelle gare di ritorno. Solo 4 sono arrivate in semifinale, ad un passo (anzi due, amdata e ritorno) dalla finale del torneo più prestigioso al quale un club possa ambire, la coppa in grado di trasformare una carriera in una pagina di storia del pallone.

Nella giornata di martedì i primi due verdetti: il Chelsea, pur perdendo contro l’ostico Porto, già giustiziere della Juventus, ha staccato il pass per la semifinale grazie al 2-0 dell’andata; nel big match fra PSG e Bayern Monaco, 90 minuti di puro godimento sportivo, i campioni in carica si sono imposti per 0-1 ma in virtù del 2-3 dell’andata hanno abbandonato il torneo mentre Neymar e compagni si sono sono presi la rivincita della finale della passata stagione.

Questa sera le altre due sfide. Nella prima il Manchester City ha affrontato il Borussia Dortmund di Haaland andando sotto nel punteggio (gol di Bellingham), ma riuscendo a ribaltare la gara con il rigore di Mahrez e la rete del talentino Foden. Risultato che vale il passaggio del turno. Nell’altra gara il Real Madrid, forte del 3-1 dell’andata, ha anestetizzato il Liverpool con un soporifero 0-0 che è valso l’approdo al turno successivo della squadra di Zidane.

Risultati Quarti di finale Champions League:

Porto-Chelsea 0-2 / Chelsea-Porto 0-1 – Qualificata: Chelsea

Bayern Monaco-PSG 2-3 / PSG-Bayern Monaco 0-1 – Qualificata: PSG

Manchester City-Borussia Dortmund 2-1 / Borussia Dortmund-Manchester City 1-2 – Qualificata: Manchester City

Real Madrid-Liverpool 3-1 / Liverpool-Real Madrid 0-0 – Qualificata: Real Madrid

Tabellone semifinali Champions League:

PSG-Manchester City

Real Madrid-Chelsea