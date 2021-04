Riqualificazione Piazza De Nava a Reggio Calabria, l’Associazione “Due Sicilie”: “favorevoli al progetto”

16 Aprile 2021 17:46

Reggio Calabria, l’Associazione Culturale “Due Sicilie” è favorevole al progetto di riqualificazione di piazza De Nava

“L’Associazione Culturale “Due Sicilie” è favorevole al progetto di riqualificazione di piazza De Nava. Esso renderà più fruibili gli spazi di una piazza attualmente un po’ angusti, dando uno spazio maggiore alla visione d’insieme di un luogo che guarda verso il Museo Nazionale della Magna Grecia da una prospettiva migliore”. E’ quanto scrive in una nota il Presidente, Dott. Daniele Zangari. “Anni fa siamo stati contrari a quel disastro progetto di un architetto della Sardegna che, non conoscendo la geologia del luogo, avrebbe rovinato il nostro Museo alla prima forte pioggia. Fortunatamente la protesta unanime dei cittadini di Reggio con tutte le Associazioni bloccò quel progetto. Oggi, la ristrutturazione che si ripropone è completamente diversa e valida in tutte le sue forme. L’unico rilievo va fatto all’eventuale chiusura al traffico della via Vollaro che impedirebbe il normale flusso veicolare verso la via Demetrio Tripepi e la parte est della Città. Occorre quindi trovare una giusta soluzione. L’importante sarà, una volta completata l’opera, di portare avanti la manutenzione, specialmente sulle fontane che andrebbero regolarmente pulite, affinché non facciano la fine di quelle di piazza Carmine e piazza Orange”, conclude la nota.