Volley Reghion, si ritorna al lavoro: riprendono gli allenamenti puntando Cerignola

28 Aprile 2021 11:07

Volley Reghion, riprendono gli allenamenti della squadra reggina dopo un breve periodo di lavoro individuale

Si sono ritrovate ieri sera in palestra le ragazze della Volley Reghion, dopo un breve periodo di lavoro individuale.

Quindi, le ragazze di mister Monopoli hanno ripreso nuovamente gli allenamenti in gruppo in vista della gara di playoff contro Cerignola, in programma il 15 maggio tra le mura amiche del Palacalafiore. Allenamento soft proprio per riprendere al meglio la condizione, nonostante il lavoro individuale svolto subito dopo le festività pasquali.

Le biancoblu hanno già iniziato a preparare la gara in vista del 15 maggio, nella quale cercheranno con tutte le loro forze di dar filo da torcere alla corazzata pugliese, nonostante il pronostico che dà per sfavorite le reggine. Inoltre, la società comunica che l’atleta Isabella Perata non proseguirà il cammino verso i playoff per motivi di lavoro. Vanno i migliori auguri e in bocca al lupo per il proseguo della sua nuova avventura lavorativa e la ringrazia per tutto l’impegno profuso durante la stagione regolare del campionato.