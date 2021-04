“Ripartiamo da qui”: rinviata causa maltempo la conferenza stampa di Bisestyle che dà voce ai ristoratori di Reggio Calabria

19 Aprile 2021 09:40

“Ripartiamo da qui”, Bisestyle dà voce ai ristoratori di Reggio Calabria provati dalle difficoltà della pandemia, conferenza stampa rinviata causa maltempo

E’ stata rinviata, causa maltempo, la conferenza stampa in programma nella mattinata di oggi, in via Zecca, a Reggio Calabria, dovei ristoratori della città dovevano incontrare la stampa in una conferenza riservata agli operatori dell’informazione nel rispetto delle misure previste dalle norme anti-Covid (distanziamento e mascherina). Durante l’evento, a breve sarà comunicata la nuova data, l’agenzia Bisestyle lancerà, insieme alle community IgersCalabria e IgersReggioCalabria,il video e la campagna social #ripartiamodaqui fortemente voluta dai ristoratori reggini uniti, contro la pandemia.