‘Ripartiamo da qui’: la conferenza stampa di Bisestyle che dà voce ai ristoratori di Reggio Calabria [INFO e DETTAGLI]

17 Aprile 2021 12:26

‘Ripartiamo da qui’, lunedì 19 aprile Bisestyle darà voce ai ristoratori di Reggio Calabria provati dalle difficoltà della pandemia

Lunedì 19 Aprile alle ore 11:00 in via Zecca, a Reggio Calabria, i ristoratori della città incontreranno la stampa in una conferenza riservata agli operatori dell’informazione nel rispetto delle misure previste dalle norme anti-Covid (distanziamento e mascherina). Durante l’evento, l’agenzia Bisestyle lancerà, insieme alle community IgersCalabria e IgersReggioCalabria, il video e la campagna social #ripartiamodaqui fortemente voluta dai ristoratori reggini uniti, contro la pandemia.

“#RIPARTIAMODAQUI è il titolo nel nostro racconto dedicato ad un’intera categoria, dedicato a queste persone oramai esauste, che hanno accettato di chiudere a ripetizione le proprie attività in nome della salute. persone che hanno un cuore e lo hanno dimostrato, accettando anche il gioco dei colori, delle aperture e chiusure per salvare il Natale e la Pasqua, nonostante la realtà dei fatti ha dimostrato che non erano i locali pubblici i portatori di contagi“.