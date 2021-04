RipartiamoDaQui, il commovente video dei ristoratori reggini uniti dalla pandemia: “sicurezza è nostra priorità, siamo presidio di legalità. Chiusure insostenibili, coprifuoco aumenta il contagio”

24 Aprile 2021 15:38

Reggio Calabria, stamattina nel luogo simbolo di via Zecca sotto i portici de “I Fratelli la Bufala” Bisestyle ha presentato il commovente video dei ristoratori reggini

Questa mattina i ristoratori di Reggio Calabria si sono riuniti in una delle vie del gusto della città di Reggio Calabria, via Zecca, luogo simbolo della movida, per presentare il video realizzato da Bisestyle, azienda specializzata nella comunicazione aziendale e nel marketing, che ha messo insieme i ristoratori della città realizzando un prodotto particolarmente toccante. L’evento, #RipartiamoDaQui, è stato presentato dal Direttore di StrettoWeb Peppe Caridi e ha raccolto le testimonianze anche dei rappresentanti IgersItalia, IgersCalabria e IgersReggioCalabria per la promozione del territorio, e di Veronica Falzea di Creators per la realizzazione del video che pubblichiamo di seguito:

“Prima della pandemia sottovalutavamo il valore socio-culturale dei locali della ristorazione – ha esordito Peppe Caridi – e se ci avessero detto che a fronte di una pandemia con 120 mila morti solo in Italia, terapie intensive al collasso e tanta sofferenza ci saremmo ritrovati a porci il problema dei rostoranti, probabilmente li avremmo presi per pazzi. E invece proprio in questa grande difficoltà abbiamo capito quant’è importante una serata in pizzeria o anche un veloce caffè al bar, per la convivialità, il relax e la spensieratezza che rappresentano per i cittadini e per la vetrina del territorio che forniscono ai turisti. Eccoci qui, allora, con i ristoratori reggini che hanno scelto di non piangersi addosso, farsi facili vittime di una situazione che li ha effettivamente messi in ginocchio, e lasciarsi andare alle proteste violente. Sono qui per mandare un messaggio di speranza in vista delle riaperture. Loro ci sono e sono a nostra disposizione“.

Davide Destefano, il titolare della gelateria Cesare, ha ribadito il concetto: “con grande serenità a senza violenza faremo sentire la nostra voce, chiediamo che venga abolito il coprifuoco che non ha alcun senso, che non aiuta a diminuire il contagio anzi lo aumenta perchè costringe tutte le persone a venire nell’orario in cui possiamo tenere aperto, invece se potessimo aprire anche la sera, gli accessi sarebbero più diluiti e quindi meno assembrati. Inoltre il messaggio in vista della stagione turistica è devastante, se in Italia c’è ancora il coprifuoco allora i turisti andranno altrove, all’estero, in Spagna o in Grecia. La sicurezza è la priorità anche per noi, ci mancherebbe. Ma i locali della ristorazione sono un presidio di legalità, dobbiamo ritrovare la nostra dignità“.

Piero Golfo e Vincenza Nicolosi di Bisestyle hanno ripercorso le tappe che hanno portato alla realizzazione di questo video, rivolgendo un ringraziamento speciale a Giuseppe Ferrante, il titolare dei Fratelli La Bufala che aveva lanciato l’idea a marzo e che oggi non è potuto essere presente perchè in isolamento dopo la positività al Covid. L’incontro s’è concluso con i migliori auguri di una pronta guarigione tra gli applausi dei presenti.