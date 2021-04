Riparte l’Atletica a Reggio Calabria, i risultati dei Campionati Regionali Individuali di Prove Multiple del weekend

26 Aprile 2021 16:01

Reggio Calabria, riparte l’atletica: i risultati dei Campionati Regionali Individuali di Prove Multiple svolti nel weekend

Riparte in riva allo stretto la nuova stagione in pista dell’atletica calabrese, in occasione dei Campionati Regionali Individuali di Prove Multiple, disputatisi venerdì 23 e sabato 24 u.s. presso il campo CONI “A. Penna” di Reggio Calabria. La manifestazione indetta dal Comitato Regionale Fidal per le categorie assolute, promesse, junior, allievi e master maschili e femminili, con l’inserimento di gare extra riservate alla categoria cadetti, ha salutato l’ottimo ritorno alle competizioni di Riccardo Ferrara, attualmente in forza al C.S. Carabinieri Bologna, rientrato da un lungo stop ma capace di piazzare con una spallata da 18,69m la sua miglior misura di sempre nel getto del peso. Il lanciatore reggino, allenato da Francesco Raneri, è il riferimento di un settore che continua a mostrare piena salute, ulteriormente impreziosito dalle performance dell’allievo Vitaliano Rappoccio (Atletica Olympus) cresciuto fino a 45,50m nel disco e 16,04m nel peso, attuale miglior misura nazionale di categoria. Bene Monia Cantarella del Cus Perugia con la misura di 15,17m nel peso. Ok i martellisti Alessandro Raneri (Cus Palermo) e Davide Franco (Atletica Olympus), rispettivamente 1° e 2° con 61,27m e 55,33m. Marco Caccamo (Atletica Olympus) è autore di un eccellente 38,26 nel disco Cadetti.

Interessante la gara del salto in lungo con due giovani interpreti a caccia di gloria, l’allievo Davide Parma (Cosenza K42) 5,98m ottenuti nell’ultima prova, è l’ecclettico Sebastiano Zuccalà (Atletica Barbas) con 5,55m, al primo anno in categoria Cadetti. Da segnalare nel salto in alto i 2,00m realizzati dall’ex enfant prodige Ernesto Pascone (Cus Palermo), la vittoria nei 400m assoluti di Jobe Momodou Habib (Atletica Sciuto) 53”18, davanti ad Antonino Leonello (Atletica Barbas) 54”23, e in chiave giovanile quelle dei cadetti Daniele Gentile (Atletica Barbas) nei 300m con 40”45, Simone Siciliano (Cosenza K42) 3’04”16 nei 1000m davanti a Giuseppe Pio Ferro (Atletica Gioia Tauro) 3’06”16, Sara Salerno (Cosenza K42) 3’20”71 nei 1000m, Aurora Melissari (Atletica Minniti) 11”87m negli 80m e Ludovica Mauro (Atletica Barbas) 48”82 nei 300m. Riccardo Lavino (Atletica Barbas), reduce dai postumi influenzali, si impone agevolmente nel Decathlon riservato a promesse e seniores con 5706 punti, negli juniores vittoria per Francesco Pio Marcianò (Atletica Barbas) 2840 punti, nei master 50-55 di Marcello Mondilla (Fiamma Catanzaro) 3170 punti, mentre l’Eptathlon femminile è appannaggio di Alessandra Scozzafava (Fiamma Catanzaro) 691 punti nelle seniores, e Alessandra De Robertis (Fiamma Catanzaro) 3758 punti nelle F40-45.