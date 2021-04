Ricerca: Casellati, ‘Carrozza assoluta eccellenza, darà slancio a settore strategico’

12 Aprile 2021 16:11

(Adnkronos) – ‘Le mie più vive congratulazioni a Maria Chiara Carrozza per la nomina a presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, un incarico che premia un percorso professionale ed istituzionale di assoluta eccellenza. Sono particolarmente lieta che per la prima volta questo ruolo di grande responsabilità sia affidato ad una donna che si è sempre distinta per i riconoscimenti conseguiti nell’ambito della ricerca e dell’attività scientifica e per le esperienze maturate nella leadership al femminile, come rettore più giovane d’Italia e come ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca”. Lo afferma il presidente del Senato, Elisabetta Casellati.

“La comunità scientifica italiana -ricorda la seconda carica dello Stato- è il motore della nostra innovazione, un volano di crescita economica, uno strumento essenziale per costruire insieme una società del benessere. Sono certa, che Maria Chiara Carrozza con le sue competenze multidisciplinari, la sua solida vocazione internazionale e la sua sensibilità istituzionale sarà imprimere un forte slancio propulsivo a questo settore strategico del sistema Paese”.