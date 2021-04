Regioni: Sartore, ‘grazie a Bonaccini e buon lavoro a Fedriga’

9 Aprile 2021 20:41

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “Grazie a Bonaccini per il prezioso lavoro svolto alla guida della Conferenza delle Regioni e buon lavoro a Fedriga che ne prenderà il posto. Sfide cruciali e impegnative per il futuro del Paese attendono lo Stato e le Regioni, sono certa che insieme sapremo vincerle”. E’ quanto scrive in un tweet la sottosegretaria all’Economia, Alessandra Sartore.