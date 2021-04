Regioni: Rosato, ‘congratulazioni Fedriga, grazie Bonaccini per ottimo lavoro’

9 Aprile 2021 20:27

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – ‘Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, neo eletto presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, istituzione fondamentale in grado di fungere da raccordo tra le istanze che provengono dai territori e gli organi deputati alle decisioni”. Lo dichiara il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato.

‘Un incarico di grande responsabilità, specialmente in questo momento in cui siamo chiamati a contrastare la pandemia e i suoi effetti drammatici sulla vita dei cittadini. Vorrei rivolgere anche un saluto e un ringraziamento al presidente uscente, Stefano Bonaccini, per il grande lavoro svolto in questi anni”.