Regione Calabria, investimenti in agricoltura: riprendono le erogazioni Arcea

17 Aprile 2021 12:01

Regione Calabria, in liquidazione pagamenti per circa sei milioni. L’assessore Gallo: “In un anno destinati più di 300 milioni”

Superate le difficoltà attraversate da tutti gli organismi pagatori italiani per problemi legati al cambio di piattaforma informatica a livello nazionale, anche Arcea in Calabria riprende con le liquidazioni in favore del mondo agricolo.

“È infatti in pagamento – riferisce una nota del dipartimento Agricoltura – il kit decreto n. 110 relativo al Programma di sviluppo rurale della Calabria 2014/2020. In particolare, l’Agenzia regionale calabrese per le erogazioni in agricoltura, in stretta sinergia con il dipartimento Agricoltura, ha accordato risorse del valore di 5.973.129,73 euro a 415 beneficiari delle misure del Psr. Tra le misure andate in pagamento il Pacchetto giovani, misure a investimento, forestali e relative alla formazione ed alla cooperazione».

“PIÙ DI 300 MILIONI DI EROGAZIONI”

“Con quest’ultima tranche di erogazioni di risorse comunitarie – sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – raggiungiamo quota 306 milioni: a tanto ammontano le risorse immesse dal marzo 2020 a oggi nel sistema agroalimentare regionale. Segno dell’efficienza della macchina burocratica e del sostegno costante che la Regione offre al comparto in questi difficili momenti di pandemia e di crisi”.

I PAGAMENTI IN DETTAGLIO

Nel dettaglio, vanno in pagamento 2.209.000 euro relativamente alla misura 21 attivata dalla Regione, “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e Pmi particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19”: 287 i beneficiari, per un importo erogabile pari a 2.009.000 euro, mentre 200mila euro sono destinati a 10 pmi attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo dei prodotti agricoli (intervento 21.01.02 “Sostegno a favore di PMI colpite dalla crisi di Covid-19”). Saranno erogati inoltre 1.935.982,55 euro a 43 beneficiari dell’intervento 4.1.2 “Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane agricoltore”; 828mila euro a 30 beneficiari dell’intervento 6.1.1 “Aiuto all’avviamento di nuove imprese agricole condotte da giovani agricoltori”; 67.299,37 euro ad un beneficiario dell’intervento 4.1.1 “Investimenti nelle aziende agricole”; 80.710,97 euro a 6 beneficiari dell’intervento 4.1.3 “Investimenti per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole”; 283.333,01 a 3 beneficiari dell’intervento 8.3.1 “Prevenzione dei danni da incendi e calamità naturali”; 153.445,46 euro a 3 beneficiari dell’intervento 8.5.1 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”; 93.331,78 euro a 16 beneficiari della misura ex 2080-92 “Primo imboschimento di terreni agricoli” ; 63.391,30 euro a 5 beneficiari della misura 221 del Psr Calabria 2007/2013 “Primo Imboschimento dei terreni agricoli”; 91.507,32 euro a 6 beneficiari dell’intervento 1.1.1 “Sostegno alla formazione professionale e azioni finalizzate all’acquisizione delle competenze”; 74.666,88 a 3 beneficiari dell’intervento 1.2.1 “Sostegno per progetti dimostrativi e azioni di informazione”; 83.325,81 a 3 beneficiari dell’intervento 16.3.1 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse”; 9.135,28 euro per un beneficiario dell’intervento 16.9.1 “Diversificazione delle attività agricole per l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale e l’educazione ambientale”.