8 Aprile 2021 11:09

Reghium Esport ASD presenta il torneo Call of Duty Cold War: Nowave Cup. Info, prezzi, modalità, dettagli e montepremi

Reghium Esport ASD e Nowave presentano il primo torneo di una lunga serie su Call of Duty Cold War: Nowave Cup. La modalità sarà cerca e distruggi 5vs5 +1 Sub Veterano per un massimo di 32 team. Alla Nowave Cup possono partecipare tutte le tipologie di giocatori, dai principianti ai pro player e si ha tempo fino al 25 Aprile per l’iscrizione. Quest’ultima è completamente gratuita per chi gode il tesseramento FIDE, altrimenti con la somma i 5€, il giocatore può iscriversi al torneo ed essere tesserato.

Il montepremi ammonta a 600€ e per tutti i partecipanti ci sarà un codice sconto per i prodotti Nowave. Tutti i giocatori potranno partecipare al torneo tramite piattaforma PS4, PS5 e Xbox e lo staff deciderà, completamente a random, quale match far vedere sulla piattaforma Twitch. La fase a gironi inizierà il 1° Maggio e quella ad eliminazione diretta il 2° Maggio. Per il regolamento è possibile visitare il sito per maggiori informazioni sulle mappe e l’andamento delle partite.