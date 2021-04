Reggio Calabria: vittoria per gli atleti di Italica Sport, un weekend di successi [FOTO]

21 Aprile 2021 18:04

Reggio Calabria: altro weekend di sport, altra vittoria per gli atleti di Italica Sport

Altro weekend di sport, altra vittoria per gli atleti di Italica Sport. Strepitoso risultato infatti quello di Italica Sport al ” XII Campionato Italiano Esordienti A e B su base Regionale” organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto – comitato regionale Calabria, tenutosi a Lamezia Terme Sabato 17 e Domenica 18 Aprile 2021. La società reggina si è classificata al 1° posto nella categoria esordienti B dimostrando, quindi, di essere la squadra più forte della Calabria.

Ottimi i risultati anche degli esordienti A, i quali migliorando i loro primati personali in tutte le discipline, hanno contribuito al primato di Italica Sport, rendendo indimenticabile questo weekend. Tra tutti gli atleti di Italica Sport spiccano: Noveras Johanna, categoria esordienti A, nuova campionessa regionale nei 100 e 200m rana, 400m stile libero, salita sul podio classificandosi 3° anche nei 100m stile libero. Cuzzola Vanessa, categoria esordienti B, nuova campionessa regionale nei 100m stile libero e nei 100m dorso e salita sul podio classificandosi 3° anche nei 50m farfalla e 200m stile libero. Barberi Davide, categoria esordienti B, nuovo campione regionale nei 100 e 200m rana. Barberi Noemi categoria esordienti B, nuova vice campionessa regionale nei 200m rana, salita sul podio classificandosi 3° anche nei 100m rana. Iaria Gabriele, categoria esordienti B, podio anche per lui classificandosi al 3° posto nei 200m dorso. Orgoglio da parte della società per il duro lavoro e l’impegno di tutti i giovani atleti, del coach Nino Praticò, artefice di un lavoro eccezionale, sia a livello tecnico che mentale con tutti i ragazzi e del presidente Marco Francesco Polimeni, che nonostante il periodo storico, con enormi sacrifici, ha permesso un costante lavoro presso il centro sportivo Parco Caserta Sport Village.